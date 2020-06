Defensores del lobo dicen que se evitarían ataques al ganado en Xove si los dueños lo protegiesen mejor

0

Aún colean la imagen de lobos paseando por la playa en Xove y la demanda vecinal y municipal de batidas u otras medidas que eviten los ataques «case diarios» de esos depredadores a ovejas, cabras, terneros o potros. Grupo Lobo Galicia y Proxecto Rebinxe, que promueven la conservación del lobo como clave en la biodiversidad, dicen que se evitaría que matase reses en Xove si sus dueños las protegiesen mejor.

Para esos defensores de los lobos, su «hábitat natural é a totalidade do territorio galego», y donde están «existe probabilidade de ataque ao gando». Confirman que en Xove y su entorno «vén de anos atrás a existencia deste grupo familiar de lobos», al que vecinos y autoridades culpan de muertes de ganado en ese municipio y en zonas de Viveiro.

«A opción máis eficaz para evitar os ataques é a adopción de medidas preventivas», pero aseguran tener «comprobado a inexistencia» en fincas de Xove, con cierres «a todas luces ineficaces para evitar os danos do depredador». Lobo Galicia y Rebinxe emplazan a los ganaderos que no puedan cuidar sus reses con «cans tipo mastín» a vigilarlas «con maior frecuencia», así como a retirarlas de noche a «cabanas, alpendres, cortes... e, de non ser posible, situalas en fincas con pastores eléctricos ou cans».

Consideran «moi importante» que las cuiden bien porque admiten que les consta «o enorme trastorno que provoca a perda dun animal para un gandeiro». Además del golpe económico y anímico, «a miúdo debe afrontar danos psicolóxicos nos animais que sobreviven», como abortos o fugas. Lobo Galicia y Rebinxe recuerdan que la Xunta prevé resarcir a los propietarios, pero «lamentablemente os retrasos e dificultades nos pagos e compensación non axudan e fomentan aínda máis a conflitividade».

Admiten que la manada de lobos que atemoriza en Xove y preocupa al Concello se ha desplazado de los montes a zonas urbanas y costeras. Aunque reconocen «descoñecer a causa», sostienen que no hay «probas que avalen que o confinamento influise», y apuntan como «probable que se deba á presión humana». Asegurando que el lobo «non supón un perigo real para o ser humano» y que no lo atacan, rechazan las batidas y recuerdan que está prohibido cazarlos.