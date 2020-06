1.500 euros para cada negocio de Xove que cerró por el covid-19 y 750 para el que perdió un 40 %

0

xove / la voz 16/06/2020 19:20 h

Una «situación excepcional» como la crisis del coronavirus requiere medidas extraordinarias como las adoptadas por el gobierno de Demetrio Salgueiro para ayudar a autónomos y microempresas (de menos de diez empleados). Tardaron más de lo que quisieran porque debieron solicitar autorización para destinar al menos 100.000 euros a compensar el golpe económico de la pandemia, tanto en negocios obligados a cerrar como en los que continuaron en activo pero perdieron al menos el 40 % de facturación respecto a los seis meses anteriores al estado de alarma.

«É un esforzo importante co que queremos axudar no posible ás nosas empresas», señala el alcalde de Xove. Cada una de las que no pudieron trabajar por las restricciones de la pandemia percibirá 1.500 euros, mientras a las que mantuvieron su actividad e ingresaron menos las compensarán con 750 euros. A mayores, tanto a las que cerraron como a las que siguieron abiertas, las ayudarán con 600 euros por cada trabajador que no enviasen a ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

Unánime fue el acuerdo del pleno para destinar 100.000 euros, aunque se ampliarán, de ser necesario. «Ninguna empresa que cumpla os requisitos quedará sen axuda», subraya Salgueiro. Esta misma semana prevén publicar las bases y abrir el plazo para solicitarlas. El procedimiento será «sinxelo e simplificado». El objetivo, pagarlas cuanto antes.