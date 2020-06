«O bloque que temos no Viveiro pode facer cousas moi bonitas en Terceira División»

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

14/06/2020 20:46 h

«Este bloque pode facer cousas moi bonitas en Terceira División». Es el sentir de los futbolistas, técnicos y directivos que casi tres lustros después han devuelto al Viveiro a categoría nacional. Coincidieron en ese discurso Iván Rodríguez y Vicente, los últimos jugadores en formalizar su continuidad en Cantarrana por el momento.

De los 18 héroes que consumaron el ascenso en una campaña interrumpida por el coronavirus, diez -un 55 por ciento- anunciaron ya su renovación. Y desde la secretaría técnica del club solo esperan dos o tres bajas. Los defensas Uriol, Agus, Roi y Pablo Louzao, el medio Xaime y los atacantes Rolle, Álex Meitín y Arturo también seguirán de celeste, y a ellos se ha unido para reforzar la zaga Dani Montes (Sarriana) -y probablemente esta semana también Edgar (Arzúa)-, y Asier (Foz) para apuntalar el ataque. Aún no se ha anunciado sin embargo el futuro de los porteros Cedrón y Rubén, los defensores Julio Camba, Roberto Prieto y Álex Pérez, el mediocentro Diego Núñez, el extremo Marino y el delantero Gerardo, pero la mayoría volverán a defender los intereses del Viveiro en la campaña 2020-21.

Vicente

El acuerdo para renovar a Vicente González Vilariño fue rápido, según confiesa uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. El mediapunta, que este miércoles cumple 33 años, ha anotado 27 goles en dos temporadas siendo imprescindible en los esquemas de Chusky. «Renovar foi unha das decisións máis fáciles que tomei na miña vida. É imposible estar máis a gusto co trato que me dan e o gran bloque que temos. Sempre se di que os vestiarios son como familias, pero non creo que haxa moitos como o noso», subraya.

El futbolista de Outeiro de Rei, que volverá a compartir equipo con su hermano Xaime, es uno de los más experimentados del grupo, pues también ascendió y compitió en Tercera División con el Racing Vilalbés y con el Castro. «Coñezo de sobra a categoría. Vai ser un ano complicado porque con esta situación tan incerta do covid probablemente baixe o nivel. Nós temos un moi bo bloque e seguro que podemos cumprir as expectativas e asentar ao Viveiro no sitio que merece. Este club ten unha gran canteira, moitos dos rapaces teñen unha boa oportunidade e eu que son un dos máis veteranos farei o posible por axudarlle a aproveitala», cuenta.

Iván

Junto a Vicente, prolongó su vínculo con el Viveiro uno de sus mejores socios tanto dentro como fuera del campo, Iván Rodríguez Hermida. Llegaron juntos del Ribadeo en el verano del 2018, y desde entonces el mediocentro lucense, a punto de cumplir 24 años, también es una pieza muy valorada por Chusky. En la campaña del ascenso acumuló 1.787 minutos y marcó un gol.

«Foi moi fácil decidirme a renovar, sempre tiven claro que quería seguir no Viveiro», cuenta un hombre que también destaca el «gran bloque» que tienen en el vestuario. «Seguro que en Terceira División co equipo que temos e cos poucos retoques que xa se están facendo aspiramos a facer un bo papel», contó un futbolista que apenas dispuso de oportunidades en su estreno en la categoría con el Racing Vilalbés, tras salir de la cantera del Lugo.