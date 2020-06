Rafa Casanova medita acabar un ciclo de nueve años en el Ribadeo

0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

13/06/2020 20:58 h

Rafa Casanova medita seriamente dar por finalizado un ciclo de nueve temporadas en Ribadeo. Fue futbolista del club mariñano durante siete años y lo dirigió los dos últimos.

La directiva ribadense va a dimitir en la asamblea prevista para el día 18, en la que también se convocarán elecciones. El nuevo equipo directivo hará una reunión en la que parece complicado convencer a Casanova para continuar. «Deben cambiar moitas cousas», subrayó.

El exjugador del Lugo o el Racing de Ferrol, entre otros, no detalló a fondo los problemas que lo alejan, pero avanzó su hartazgo: «Levar case unha década sen poder xogar nun campo de verdade non é culpa do club. Pero hai cousas máis importantes. Hai moitas cousas dentro do club que deben mellorar e que se foron acumulando cos anos. Agora mesmo non teño moitas forzas para continuar no Ribadeo».

La pérdida de talento, con bajas como Brais (Arzúa) o Aitor (Racing Vilalbés), tampoco es algo decisivo para el míster. «Sería a terceira campaña renovando moito o equipo. É normal. Eu alégrome de que veñan clubs de superior categoría a polos nosos rapaces. É un orgullo axudarlles a progresar», explicó un técnico que situó al Ribadeo décimo con 37 puntos este curso, y sexto con 67 el anterior.

También duda si seguir jugando

El técnico de 38 años admite tener propuestas para cambiar de aires, pero no descarta pasar un año en blanco. «Seguro que na familia agradecerían que teña algo máis de tempo libre», cuenta el también futbolista y presidente del Friol. Su continuidad como jugador también pende de un hilo: «Gustaríame seguir xogando, pero arrastro molestias físicas na cadeira».

Casanova, no obstante, aún cree posible, aunque difícil, un cambio de opinión: «Gústanme os retos, e ás veces canto máis difícil é máis me atrae».