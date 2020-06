Vecinos afirman que intentaron localizar al responsable del varadero de Celeiro para apagar el generador

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 12/06/2020 15:12 h

«Sorprendidos polas excusas coas que o xerente de Varaderos de Cillero tenta xustificar o sucedido entre os días 3 e 6 no interior da empresa, queremos desmentir algunhas das súas acusacións acudindo ao relato obxectivo das iniciativas que tomamos coa intención de deter o ruído que de maneira insistente, en horarios de mañá e tarde, e mesmo durante a noite e a madrugada do venres ao sábado, procedía das súas instalacións». Así comienza la nota remitida este viernes por la plataforma vecinal Pro-Celeiro en relación con la información en la que el responsable del varadero celeirense atribuyó a «un descuido» el que el citado generador hubiese quedado encendido en la madrugada del viernes al sábado, y pidió disculpas por las molestias citadas. El colectivo afirma que «nesas 72 largas e insufribles horas de enxordecedor ruído», en las que, según dice, el sonido alcanzó los 97 decibelios frente a los 55 permitidos, la Policía Local y los vecinos afectados llevaron a cabo «reiterados intentos» para dar con él «ou con quen puidera apagar as máquinas que o producían». Añade que no demanda el cierre del varadero, sino su traslado a una ubicación «na que non poña en risco o medio natural e a saúde das persoas, rescatando ao mesmo tempo para a cidadanía o espazo público -a praia- que agora ocupa. Entendemos que desa maneira se garantan tamén os postos de traballo. Non só o vemos posible, senón que tamén o reivindicamos».

La plataforma indica que el jueves a las 12.45 horas llamó a la Policía Local, que realizó una primera medición del ruido desde una vivienda situada frente al varadero. Al día siguiente, y dado que el ruido, afirman, solo quedó interrumpido una hora, los vecinos localizan a un agente portuario y de nuevo a la Policía Local, que acceden a las instalaciones del varadero. En vista de que por la noche la situación sigue igual, los afectados llaman a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y envían un vídeo a la alcaldesa. Aseguran que durante la noche trataron de contactar infructuosamente con la persona que alquiló el generador y con la policía portuaria. El sábado por la mañana, dos personas se dirigen al varadero para comunicar personalmente lo ocurrido, y el generador fue apagado momentáneamente. Finalmente, sobre las tres de tarde, y tras la intervención de la Policía Local es desconectado de forma definitiva.