«El Gobierno no puede permitir que Alcoa cierre Aluminio»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s. corral, m. c.

san cibrao / la voz 11/06/2020 21:04 h

«El Gobierno no puede permitir que Alcoa cierre la planta de Aluminio. Es precisa una respuesta urgente por parte del Gobierno antes de que la empresa inicie el proceso oficial o formal de despido colectivo, es decir, ERE para 534 trabajadores».

Son afirmaciones del secretario general de la Federación Estatal de Industria de CC.OO. Agustín Martín, que este jueves además atendió a La Voz en medio de una jornada apretada de reuniones en torno a Alu Ibérica y el conflicto con las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

«El Gobierno -señalaba A. Martín- tiene que moverse y anular que Alcoa cierre la planta de Aluminio. Si la multinacional se quiere ir, que se vaya, pero tiene que haber un marco alternativa, una solución alternativa a Alcoa».

El Ministerio de Industria, de hecho, a través del secretario general Raúl Blanco, expresó el martes en la reunión de la mesa multilateral su compromiso de mantener la producción de aluminio primario en A Mariña, «con o sin Alcoa». A eso se «agarran» los trabajadores.

A la pregunta de cuál sería la solución, Agustín Martín explica: «Pues bien a través de participación empresarial, y el Gobierno tiene que buscar inversores interesados, fijando un precio eléctrico competitivo y un proyecto de futuro con aluminio verde (renovables), o bien a través de participación pública (Estado) y privada».

«Lo que se le pide a Alcoa es buena voluntad. Que exponga su decisión con claridad, que tome una decisión sobre su futuro, que ponga las condiciones para seguir; que no, que deje alternativas a que otra gente del aluminio interesada, que en España la hay, siga. Sobre todo, que no cierre la planta, que no cierre las cubas», añadía.

E insiste: «El Gobierno no puede permitir que Alcoa abra el proceso oficial de ERE, de despido colectivo. Porque es que la fábrica tiene futuro, es eficiente, moderna, tiene la concesión del puerto, instalaciones, se puede seguir produciendo aluminio primario».

Empresa y comité siguen negociando las reuniones de esta próxima semana en Lugo

Aunque Alcoa había comunicado el pasado miércoles que los días 15, 16 y 17 continuarían en Lugo -en el restaurante Los Robles-las reuniones para acabar ya el proceso informal de consultas, previo al inicio de despido colectivo, este jueves comité y empresa seguían negociando los días de ese encuentro.

Al parecer, quedó descartado el lunes en principio. Los sindicatos tratan de frenar en la medida de sus posibilidades el proceso y piden que las reuniones sean el miércoles y jueves.

Mientras, se supone que el Gobierno, como anunciaron hasta en dos ocasiones, incluso el propio Pedro Sánchez, busca inversores. Podría ser una solución. El comité de empresa por su parte vería con buenos ojos una intervención, al menos temporal, del Estado en Alcoa. Lo repitió el presidente del comité, J. A. Zan, en los últimos días.