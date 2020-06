Este viernes, asambleas de trabajadores, y nuevas protestas este fin de semana, el domingo en Foz

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 11/06/2020 21:00 h

Para este viernes están convocadas tres asambleas de trabajadores, a las 13, 14 y 15 horas. Para estos días continuarán con acciones protesta sorpresa y el domingo está convocada una concentración de trabajadores en Foz, frente a la playa de A Rapadoira, a las 11 de la mañana.

El comité explicó en un comunicado el resumen de lo tratado con la empresa el pasado miércoles en Lugo. Pidieron saber las alegaciones presentadas al Estatuto por parte de la empresa. Alcoa a su vez cree necesario un precio de la electricidad inferior a 35 euros/megavatio y aún así influiría el valor del aluminio, con el precio hundido, en la actualidad. Un precio fijo y un marco estable, que no depende cada año de los presupuestos. «Aún así la situación es insostenible y no va a revertir, no parece que vaya a cambiar en los próximos años», reiteraron desde la multinacional en los últimos días. Queda esperar y ver si se materializa esa unión Gobierno-Xunta y cómo.