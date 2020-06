Solo buenas intenciones para intentar salvar la fábrica de Alcoa

0

Si los trabajadores de Alcoa San Cibrao quieren agarrarse al optimismo, porque no les quede otra, pueden hacerlo con las palabras de Raúl Blanco, secretario general de Industria, «nos comprometemos a mantener la producción de aluminio primario». Pero no presentó el Estatuto ni las alegaciones que se incluyeron en él ni se sabe nada del precio de la electricidad.

En la desesperación hay que agarrarse a la cuerda que haya. En este caso, a las «buenas intenciones» de un secretario general de Industria, harto de Alcoa y de una situación enquistada desde hace al menos año y medio.

Raúl Blanco apelaba a la unión de las Administraciones para salvar la fábrica y mantener la producción, pero desde la Xunta ayer el conselleiro de Economía le reprochaba que no hubiera presentado el Estatuto con total claridad, sabiendo si recoge o no todas las alegaciones presentadas. Lamentando que no se fije a la baja el precio de la electricidad, de lo que nada se sabe.

Tenía razón J. A. Sanz cuando decía en un mensaje a todos los trabajadores de la fábrica y de las auxiliares, no nos olvidemos de ellos, que «lo que nos queda es luchar. A fábrica e A Mariña sálvanse loitando». Queda mucho que pelear.

«Esta situación se ha ido deteriorando; es ya un factor estructural. No se puede revertir -señalaban desde Alcoa anoche-. Una empresa tiene que parar pérdidas continuas de alguna manera, y esto es ya una sangría». Alcoa no contempla la venta y sigue enfocada «en el proceso de consultas que mañana mismo, por hoy miércoles, continuamos en Lugo con los representantes de los trabajadores». Ese proceso de consultas es previo al inicio de despido colectivo.

La reunión de ayer de poco ha servido en la práctica, nadie concretó nada. Ni Alcoa ha aclarado si hay posibilidad de marcha atrás, ni el Gobierno ha concretado el Estatuto con claridad ni el precio de la energía. Seguimos casi como estábamos.

Ni calendario ni fecha para una próxima reunion

La reunión de ayer fue larga; estaba prevista para las 18.30 pero comenzó con retraso. Finalizó pasadas las 21 horas. «Alcoa sigue na súa línea, de aí non sae, e o Goberno non concretou nada; todo son boas intencións, boas palabras, sin concrecións e nesas estamos».

Así resumía un trabajador presente en la reunión el desarrollo del encuentro. Había mucha ilusión en el comité, en los trabajadores, mucha ilusión puesta en esta reunión. Para casi nada. O bueno, sí, ganaron algo de optimismo con el compromiso del secretario general de Industria de mantener aquí la producción de aluminio. No es poco, pero son palabras. Ni siquiera concretaron la fecha de una próxima reunión, aunque quedaron en que la habría. Tampoco fijaron un calendario.

El tiempo corre y van casi dos semanas de las tres dadas por Alcoa para consultas

Hoy por la mañana, a las 10, están citados los representantes sindicales de Alcoa San Cibrao en Lugo con la empresa. En el mismo lugar: el restaurante Los Robles, a orillas del Miño. Para continuar el proceso informal de consultas previo al inicio de despido colectivo.

El comité de empresa viene pidiendo, demandando, exigiendo la intervención -siquiera temporal- del Estado en Alcoa. Parece ser una de las pocas vías que quedan, puesto que Alcoa no entra a valorar la venta de la planta.

La reunión de ayer era, efectivamente, muy esperada. Hubo que esperar demasiado tiempo para que se celebrase, al final, sirvió de muy poco. Para un compromiso verbal, pero estamos en un tiempo peligroso, de elecciones. El peor posible en una situación tan difícil como la que están viviendo los trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares y sus familias. La incertidumbre continúa y, ciertamente, parece que habrá que luchar mucho aún por mantener la fábrica.