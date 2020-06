«La intransigencia que está teniendo Alcoa es radical y total», dice el comité de San Cibrao

0

La Voz de Galicia M.C.

VIVEIRO / LA VOZ 10/06/2020 17:04 h

Al concluir la reunión de este miércoles con Alcoa, desde el comité de empresa de la multinacional de San Cibrao aseguraron que la firma tuvo en el encuentro una actitud "intransigente", por lo que el comité ha tenido que pedir un orden del día "para poder ponernos de acuerdo" y "hemos tenido que dar hasta tres fechas distintas para la siguiente reunión". Consideran que "la intrasingencia que está teniendo (la empresa) es radical y total", segun explicó el presidente del comité, José Antonio Zan, quien aseguró que la multinacional no se mueve de su posición y tampoco quiere abordar el tema esencial que es el marco energético, pero sí insiste en hablar de un estudio-informe que quieren presentar, estudio del que el comité asegura no tener información "porque es un asunto que no hemos tratado".

Zan lamentó que tampoco hay interés por parte de Alcoa para poner fecha a unas reuniones de la mesa multilateral en la que se expondrían todos los puntos de vista (con Gobierno, Xunta, Alcoa y representantes de los trabajadores) en busca de soluciones, entre ellas, "si hiciera falta, el buscar un posible comprador o alguien que dirigiera la empresa si después tuviéramos una intervención". Sí confirmó que la próxima reunión del proceso informal de consultas con la empresa la tendrán el próximo miércoles, también en Lugo.

"La única salida que tenemos es la misma, la lucha", sostiene Zan

El presidente del comité asegura que por parte de Alcoa no ven la mesa multilateral como necesaria. "Ellos la ven como algo desdeñable. Non ven esa necesidad", algo que incomoda a los representantes de los trabajadores porque creen que en esa mesa es en la que se deben buscar soluciones. "La actitud de la empresa está siendo muy radical con todos nosotros", precisó Zan, que ya avanzó que los trabajadores seguirán dando la batalla en la calle y que habrá alguna que otra sorpresa. "La única salida que tenemos es la misma, la lucha. Hasta que no nos pongan el Gobierno y la Xunta de Galicia una solución, vamos a seguir luchando. Ya sea con Alcoa o sin Alcoa, queremos seguir produciendo aluminio y seguir siendo la base motora de la economía de A Mariña y de la provincia de Lugo", matizó.

Reclama que, pase por donde pase la solución que le corresponde dar a las Administraciones, el primer paso es conseguir cuanto antes un marco energético estable, competitivo y a largo plazo.