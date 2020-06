Alcoa volverá a convocar al comité los días 15, 16 y 17 en Lugo para acelerar todo el proceso

0

VIVEIRO / LA VOZ 10/06/2020 16:31 h

Alcoa y comité mantuvieron hoy una nueva reunión en Lugo enmarcada en el proceso de consulta informal iniciado el 28 de mayo, previo al anuncio de despido colectivo para 534 trabajadores de Aluminio. Alcoa insiste en la situación insostenible de la planta de aluminio, "para discutir alternativas y medidas y hacer progresos significativos con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un período de consulta formal", consulta formal que llevaría al ERE a 534 empleados de Alcoa y probablemente a unos 300 de las auxiliares. La multinacional volverá a convocar al comité para los días 15, 16 y 17 de junio para acelerar el proceso.

"Aunque las medidas son urgentes y necesarias, Alcoa es consciente del impacto social y humano de este anuncio y ha preferido abrir un período informal de una duración aproximada de 3 semanas. Los problemas estructurales incluyen la productividad y las ineficiencias de la organización que plantean pérdidas económicas insostenibles. Esos problemas estructurales, combinados con el exceso de capacidad global de aluminio, los costes de energía no competitivos y los bajos precios del aluminio, han causado pérdidas financieras significativas en los últimos dos años, que se espera que continúen. No se ha tomado ninguna decisión y no se tomará hasta que finalicen las consultas. Alcoa agradece el apoyo de los empleados y los gobiernos centrales y regionales en estos últimos años para intentar superar los problemas de la planta de aluminio". Es el último comunicado de esta misma tarde por parte de Alcoa al término de la reunión.