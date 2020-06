Luis Fernández: «Volver a jugar al fútbol es un paso adelante, algo por lo que estar feliz»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

08/06/2020 21:19 h

Mientras España ultima la vuelta del fútbol, un buen puñado de peloteros gallegos por el mundo ya vuelven a dar que hablar. Es el caso de Luis Fernández Teijeiro (Burela, 1993), uno de los indiscutibles protagonistas en el regreso de la Superliga de Grecia. El ‘10’ del Asteras Tripolis consumó la remontada de los suyos en el terreno del Larissa (1-2) con un espléndido libre directo que los aupa al primer puesto del play out y les permite soñar con clasificarse para la Europa League.

«Estaba tan contento y motivado por volver a jugar que apenas ni pensé en que no había público. No escuchaba nada, ni al entrenador, porque estaba centrado en hacer lo que tenía que hacer en cada momento. Cuando juguemos en casa a lo mejor lo noto más», relata el exdelantero del Dépor o el Lugo, entre otros.

«Volver a jugar es un paso adelante, es algo por lo que estar feliz, aunque claro que es más bonito jugar con gente», relata un delantero que pasó una crisis sanitaria «más light» en el país heleno: «Hubo muchos menos casos que en España, y en la Superliga ninguno. Y el confinamiento también fue menos estricto».

Luis Fernandez, l'ancien de l'UCAM Murcia, Alcorcon ou encore La Corogne, a sans doute travaillé ses coup francs pendant le confinement. La preuve ? Il a inscrit cette petite merveille hier face à Larissa, pour la grande reprise. pic.twitter.com/wTrqWvw1Qi — Football Grec France (@footgrec) June 8, 2020

En Grecia, siempre pudieron salir a la calle para ejercitarse, y desde hace algo más de un mes volvieron a entrenar en las instalaciones del Asteras. «Empezamos haciendo trabajo físico en grupos de seis o siete, y luego ya empezamos a trabajar con normalidad», cuenta un hombre acostumbrado a enfrentar y superar largos parones. Hasta dos veces se rompió el cruzado y regresó.

«En los tres últimos años había jugado 19 partidos, y este ya llevo 22», relata el delantero burelense, que trabajó al máximo para fortalecerse durante los peores momentos de la pandemia. Y el regreso no pudo ser mejor: «La verdad es que me sentí muy bien, y además marqué un gol que valió la vitoria. No me gusta pararme mucho en estas cosas, pero la verdad es que fue un golazo, y tenía muchas ganas de marcar de falta, que este año aún no lo había conseguido».

«En los tres últimos años había jugado 19 partidos, y este ya llevo 22», relata el delantero burelense, que trabajó al máximo para fortalecerse durante los peores momentos de la pandemia

«Tenemos opciones de clasificarnos para Europa y vamos a luchar por ello»

Luis tiene galones en un equipo al que llegó procedente del UCAM Murcia y con el que tiene contrato para el próximo curso. Un curso en el que podrían jugar en Europa: «Aunque somos uno de los ocho equipos en el play out de descenso, es probable que el primero vaya a Europa por los problemas del Aris y del Panathinaikos. Vamos a luchar por ello», explica sobre un Asteras al que le fue fácil adaptarse en un plantel con once españoles, entre ellos el excéltico Borja Fernández, y cinco argentinos.

Ganarse esa posible plaza europea en los seis partidos que quedan será el gran objetivo de un burelense que espera también aumentar su cuenta goleadora: «Llevo seis en la liga, a ver si meto al menos dos o tres más».