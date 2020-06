San Cibrao amaneció el martes entre protestas

0

viveiro / la voz 10/06/2020 00:17 h

San Cibrao ha amanecido este martes entre protestas, y muy pendiente de la posición que comunique hoy Alcoa en relación con el futuro de la fábrica que tiene en A Mariña. Desde las 07.30 horas, trabajadores de la factoría instalaron barricadas de neumáticos y fuego en los accesos a las instalaciones para hacerse visibles. El trabajo de más de 530 operarios (solo empleo directo) y de unos 300 de las empresas auxiliares pende de un hilo después de que la multinacional estadounidense anunciase el cierre de la planta de aluminio -en la de alúmina no se han anunciado cambios por ahora- y el despido colectivo de la mayor parte de las personas que trabajan en ella. De llevarse finalmente a cabo, la medida supondría un fortísimo revés a nivel económico y social para toda la comarca de A Mariña, y por extensión para la provincia de Lugo, en la que Alcoa supone el 30% del PIB.

Para hoy, martes, día 9, está convocada la Mesa Multilateral con la participación del Gobierno (Ministerio de Industria), Xunta de Galicia, Alcoa y los sindicatos. Esta reunión ha sido muy solicitada y se espera con inquietud; el mutismo sobre la misma es total. Será esta tarde vía telemática, dadas las circunstancias, y tendrá lugar a las 18.30, si no hay cambios de última hora.

Por parte del Gobierno estarán Raúl Blanco, secretario general de Industria (con quien ya habló el comité la pasada semana); Javier Losada, delegado del Gobierno en Galicia, y la viveirense Isabel Rodríguez, subdelegada en Lugo.

Interesa, sobre todo, saber la posición de Alcoa, si desvelará sus intenciones, si tiene interés en seguir con la fábrica de San Ciprián (con la planta de Aluminio) o no. Inicialmente su posición es conocida: la intención de la empresa es iniciar un proceso de despido colectivo que afectaría a 534 trabajadores de Aluminio. Falta saber si tras la reunión la mantiene o no; si se abre una vía de solución, con o sin Alcoa. De salir con la misma incertidumbre esta tarde, sería un fracaso.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, confirmaba este lunes a mediodía que no habían tenido ninguna novedad en este sentido y aguarda a la reunión de este martes. «Esperamos que el Gobierno central y la Xunta se pongan a remar en el mismo barco y en la misma dirección para llegar a buen puerto», puntualizaba J. A. Zan, reiterando el discurso de la importancia de trabajar unidos en este proceso.

El comité emitía ayer una nota en la que agradecía el enorme apoyo recibido el domingo en Viveiro. Algo histórico, sin duda. También afirman: «Estamos convencidos que las movilizaciones y este apoyo darán sus frutos y lograremos salvar la fábrica». Recuerdan que la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó en su día esta industria de esencial.

Hay que recordar finalmente que la empresa convocó al comité mañana en Lugo para continuar con su período de consultas.

«Impresionante», la empresa sabe de la multitudinaria manifestación el domingo en Viveiro

Más de 20.000 personas se manifestaron, como saben, este domingo en Viveiro. Fue una marcha histórica, que quedará en la memoria, sin duda, en defensa de la industria del aluminio.

La empresa sabe de la dimensión de esta marcha del domingo, es consciente del compromiso de A Mariña con la fábrica. Se han dado muestras de ello en el último tiempo con protestas en demanda de un marco energético estable, de la rebaja de la tarifa eléctrica. «Impresionante», señalaban por la manifestación de este domingo.

Pero también es cierto que las condiciones deben cambiar para permitir que una empresa compita en igualdad de condiciones en el mercado con las demás: hay que abaratar la energía, se ha reclamado por activa y por pasiva. «Una empresa no se puede permitir tener pérdidas un año tras otro; en los últimos 3 años ha perdido 165 millones y este año se estima que se perderán unos 50 millones», señalaban en los últimos días.

Pontón, en San Cibrao: «Se esta fábrica estivese en Madrid, ninguén falaría de peche»

A portavoz do BNG, Ana Pontón, mantivo onte un encontro co comité de empresa de Alcoa-San Cibrao e tamén coa plataforma das auxiliares, «no que trasladamos todo o apoio do BNG e os parabéns pola gran mobilización que demostra que hai toda unha comarca en pé en defensa do emprego porque esta factoría e vital e imos traballar para darlle futuro ao emprego e á produción de aluminio que é estratéxica».

A líder nacionalista salientou o seu convencemento «de que se esta fábrica de aluminio primario non estivese aquí na Mariña, senón en Madrid, o problema xa estaría resolto e o que reclamamos desde o Bloque e que Xunta e Goberno central traballen man a man para dar unha solución a Alcoa».

Lembrou que «o marco enerxético aprobado é unha ruína para o sector industrial galego e a Xunta tampouco fixo nada», afirmou Ana Pontón onte en San Cibrao, na Mariña luguesa.