La escuela infantil municipal de Viveiro seguirá cerrada hasta el próximo curso

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 09/06/2020 14:05 h

Tras anunciar la Xunta que las escuelas infantiles no reabrirán hasta el curso próximo, el Concello de Viveiro confirmó que la guardería municipal también permanecerá cerrada hasta comienzos del curso 2020-21. «No momento no que se produza o reinicio do servizo será preciso atender ás directrices que se determinen pola Xunta ou entidades competentes con respecto ás ratios, medidas de hixiene e seguridade ou demais limitacións e requisitos de aplicación ao mesmo, co obxectivo de que a reapertura da gardería municipal se poida realizar garantindo a seguridade e saúde dos nenos e nenas», indican.

Desde el Concello recuerdan que la apertura del plazo de matrícula se podrá realizar desde este miércoles 10 hasta el 15 de julio: «Os modelos, tanto de reserva de praza como de novo ingreso, estarán colgados na web municipal».