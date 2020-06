Malas sensaciones al término de la reunión con el Gobierno, Xunta, Alcoa y sindicatos

0

VIVEIRO/ LA VOZ 09/06/2020 22:07 h

La reunión terminó con malas sensaciones. «Alcoa ha detallado al gobierno la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio debido al marco energético actual y la sobrecapacidad global de aluminio, lo que hace necesario tomar medidas urgentes para frenar el alto nivel de pérdidas", comunica la multinacional. Y añade: «Alcoa considera que los problemas de la planta de aluminio tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir. Las proyecciones para los próximos años no cambiarán esta situación, haciendo que la posibilidad de una venta de la planta no sea factible ya que la producción no es sostenible. Alcoa considera que el proceso informal de consulta iniciado con los representantes de los trabajadores es el marco apropiado para discutir el futuro de la planta de aluminio». Desde el Gobierno instan a Alcoa a que presente un plan industrial o deje paso a otras empresas del aluminio. La situación parece enquistada. Los representantes de los trabajadores ven buenas intenciones por parte de las Administraciones, pero ninguna concreción. Todo sigue igual, en definitiva. Alcoa continúa con su proceso de consultas para iniciar el despido colectivo que afectará a 534 trabajadores mañana mismo en Lugo.

Nueva jornada de protestas

San Cibrao amaneció este martes entre protestas. Desde las 07.30 horas, trabajadores de la factoría instalaron barricadas de neumáticos y fuego en los accesos a las instalaciones para hacerse visibles. El trabajo de más de 530 operarios (solo empleo directo) y de unos 300 de las empresas auxiliares pende de un hilo después de que la multinacional estadounidense anunciase el cierre de la planta de aluminio -en la de alúmina no se han anunciado cambios por ahora- y el despido colectivo de la mayor parte de las personas que trabajan en ella. De llevarse finalmente a cabo, la medida supondría un fortísimo revés a nivel económico y social para toda la comarca de A Mariña, y por extensión para la provincia de Lugo, en la que Alcoa supone el 30% del PIB.