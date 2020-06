A Mariña, pendiente de la reunión de este martes entre el Gobierno, Xunta, Alcoa y sindicatos: mutismo total

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 08/06/2020 13:30 h

Este martes, día 9, se celebra la Mesa Multilateral con la participación del Gobierno (Ministerio de Industria), Xunta de Galicia, Alcoa y sindicatos. Es muy esperada esta reunión, que será vía telemática, dadas las circunstancias, y tendrá lugar al parecer a las 18.30, si no hay cambios de última hora. El mutismo es total. Interesa, sobre todo, saber la posición de Alcoa, si desvelará si tiene interés en seguir con la fábrica de San Ciprián (con la planta de Aluminio) o no. Inicialmente su posición es conocida: la intención de la empresa es iniciar un proceso de despido colectivo que afectaría a 534 trabajadores de Aluminio. Falta saber si tras la reunión la mantiene o no, si se abre una vía de solución, con o sin Alcoa.