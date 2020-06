«Unha industria esencial para o país non pode agora deixarse pechar»

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

XOVE / LA VOZ 06/06/2020 20:07 h

A la marcha de Xove, que precedió a la que este domingo ha sido convocada en Viveiro (11.30 horas, Cruz Roja), no faltaron representantes del comité de Alcoa San Cibrao y alcaldes, como el xovense, el de Cervo o la de Viveiro, entre otros, que acudieron mezclados entre los manifestantes. Al término de la marcha de este sábado, el presidente del comité, José Antonio Zan, hizo una valoración muy positiva: «Lo que estábamos diciendo sobre que estaban poniendo a prueba y en riesgo a lo que es A Mariña lucense se demuestra cuando los vecinos y una asociación de comerciantes, unilateralmente y por su cuenta, convocan una movilización que tiene un éxito tremendo. Esto deja claro que hay un problema muy grave y que tanto la Xunta como el Gobierno de España tienen que ponerse a arreglar el problema y dejarse de contar historias a los ciudadanos». Reconocía no tener ninguna novedad sobre las gestiones de las Administraciones: «No tenemos ninguna novedad. Sabemos que están trabajando la Xunta y el Gobierno, y a ver el martes (9) qué nos ponen encima de la mesa en esa reunión que tenemos tan importante también con Alcoa».

Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, aplaudió la respuesta «excepcional» de la ciudadanía: «Nen nas mellores previsións se podería esperar esta resposta. É indicativa da preocupación que hai entre veciños, traballadores, comerciantes e na poboación da Mariña en xeral e de Xove, en particular. Xove non podería entenderse sen a presenza da fábrica do aluminio. A vida de todos os veciños de Xove depende directa ou indirectamente da continuidade de Alcoa. Están defendendo o seu pan e o seu futuro porque non hai alternativa a esta industria».

«Tienen que ponerse a arreglar el problema y dejarse de contar historias a los ciudadanos» José Antonio Zan, presidente del comité Alcoa San Cibrao

Salgueiro aboga por estar unidos y lanza un único mensaje: «Teño que pidirlle ao Goberno central que solucione o problema de base, que é o prezo da enerxía. Era o problema de base no 2012 e segue séndoo agora. Que estableza un prezo similar ao doutros países europeos. Unha vez resolto eso, se non é Alcoa haberá calquera outro grupo industrial que estea interesado porque é unha fábrica competitiva, ten un porto en exclusiva, estratexicamente está ben situada para os mercados europeos e é unha industria fundamental. Temos que dicirlle ao Goberno que non pode renunciar á industria do aluminio. Unha industria esencial para o país, como así se declarou no decreto do estado de alarma, non pode agora deixarse pechar. O Goberno ten que recapacitar e o antes posible e buscar unha solución. Se tarda moito, ao mellor despois é demasiado tarde. Non se está lanzando nengunha mensaxe de tranquilidade, o que nos inquieta demasiado».