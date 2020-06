Científicas explican a escolares de Celeiro cómo cuidar el mar y cómo crían merluzas en el IEO

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s. s.

viveiro/ la voz 05/06/2020 20:10 h

Coincidiendo con el Día del Medio Ambiente y celebrando por anticipado el Día de los Océanos, tres científicas del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo y una bióloga especialista en biodiversidad impartieron este viernes un taller telemático a alumnos de quinto y sexto curso del colegio público de Celeiro (Viveiro). Durante dos horas, los escolares tuvieron la oportunidad de aprender un poco más sobre la importancia de cuidar el mar y la naturaleza.

«Aforrando enerxía, evitando desperdiciar os alimentos, consumindo produtos locais, non comprando plásticos dun só uso», les explicó la bióloga Zeltia López. María Sainza e Isabel Riveiro, investigadoras del IEO les contaron que trabajan «para conseguir unha pesca sostible; que se pesque hoxe, mañá e sempre. Recollemos datos para saber canto peixe hai no mar e canto se pode pescar». Y Montserrat Pérez, también del IEO, les habló de como crían en cautividad pulpos, sanmartiños o merluzas: «Somos o único centro do mundo que conseguiu manter un stock de pescada durante 10 anos».

El taller lo organizó el colegio, en cooperación con Puerto de Celeiro y el IEO de Vigo.