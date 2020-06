El IGVS, interesado en comprar inmuebles o solares en el casco histórico de Mondoñedo

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

MONDOÑEDO / LA VOZ 04/06/2020 21:33 h

Conservar, restaurar y dinamizar económica y demográficamente el casco histórico de Mondoñedo, la primera Rexurbe, área de regeneración urbana de interés autonómico. El objetivo del Concello es impulsado también por el Instituto Galego de Vivenda e Solo que acaba de realizar una oferta pública de compra de inmuebles situados en cualquier punto del núcleo histórico mindoniense para potenciar la restauración o construcción de viviendas. Una de las finalidades es «actuar preferentemente nas zonas onde exista un maior número de edificacións ou soares en estado de abandono ou semiabandono». En esta convocatoria el IGVS establece varios requisitos, como que «o inmoble deberá permitir a construción, a rehabilitación ou a renovación de, polo menos, unha vivenda por planta a cal debe ter, como mínimo, dúas estancias que cumpran as condicións dimensionais establecidas nas normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (..) O longo do inmoble deberá ser de, como mínimo, 4 metros». Los inmuebles no podrán estar sujetos a servidumbres u otras cargas y deberán tener garantizado el acceso a través de espacios de dominio y uso público, según recoge la resolución, que también contempla la fórmula para calcular el precio del bien. Para las operaciones a realizar en el Concello de Mondoñedo, el IGVS dispone de 300.000 euros.

Los propietarios de bienes interesados en esta oferta podrán presentar ante la dirección general del IGVS un escrito con sus datos personales, las características del inmueble (con indicación de su superficie y ubicación), además de una propuesta del precio exigido para su compra y otros documentos: «Poderán presentarse tantos escritos como inmobles se pretendan vender ao IGVS; non obstante, se se trata de inmobles lindeiros, a citada proposta de todos eles deberá realizarse de forma conxunta», especifican desde el IGVS en la resolución publicada este jueves en el DOG, recordando que el 25 de agosto concluye el plazo para presentar ofertas.

Desde el Concello aseguran que su casco histórico figura entre los mejor conservados, por lo que agradecen que se dé continuidad a un proyecto entre Administraciones con consignación presupuestaria. «Mondoñedo debe aproveitar todas as oportunidades e axudas polo valor do seu casco», indicó Elena Candia, teniente de alcalde y edila de Patrimonio, quien cree que hay que seguir poniendo en valor este patrimonio restaurando bienes y empleando el dinero público en acciones en beneficio de la población y creando servicios.