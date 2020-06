El Pescados Rubén-Burela estudia cómo compensar a sus socios por la crisis

0

El Pescados Rubén-Burela buscará una manera de compensar a sus socios por los siete partidos de sus conjuntos profesionales que se quedaron sin disfrutar en el Vista Alegre por la cancelación de las ligas a causa de la pandemia de coronavirus, que también puede hacer que el deporte vuelva con limitaciones de aforo.

Según fuentes del club, la directiva se reunirá para debatir alternativas viables y que puedan ser satisfactorias para los aficionados naranjas. Ya han sido bastantes las entidades que se han movido a este respecto.

En el caso del conjunto femenino, si no se produce ningún inconveniente, el próximo mes de julio disputará un play off exprés contra Ourense-Envialia (su rival en semifinales), el Futsi Atlético y el Alcorcón por el título de liga. Pero la fase regular no pudo completarse cuando restaban seis jornadas, cuatro de ellas en casa. Las guerreras burelistas de Julio Delgado iban a recibir al Ourense (jornada 25), al Penya Esplugues (27), al Universidad de Alicante (28) y al Bilbo (30). Además, en un principio estaba previsto que las eliminatorias por el campeonato se disputasen a doble encuentro, por lo que jugarían en el Vista Alegre al menos una vez más.

Mientras, el conjunto masculino era colista a cuatro puntos de la permanencia cuando estalló la crisis. El cierre de la liga le permitirá continuar en Primera División, pero privará a la marea laranxa de ver tres partidos de las siete jornadas que aún restaban. Los de Juanma Marrube aún iban a recibir a O Parrulo Ferrol (jornada 25), Aspil Jumpers Ribera Navarra (27) y al Córdoba Patrimonio (29).