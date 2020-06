Importante encuentro esta tarde del comité de Alcoa con Industria y mañana en Lugo con la empresa por el proceso de despido colectivo de 534 trabajadores

0

03/06/2020

El comité de empresa de Alcoa no para. Tiene por delante un calendario apretado de actos. Reuniones por una parte, movilizaciones y protestas por otra. Esta tarde a las 16 horas mantendrán un encuentro con el Secretario General de Industria, Raúl Blanco, vía telemática. A ver qué sale de esa reunión, si más confianza, como todo el mundo espera y desea, o no. Mañana por la mañana en Lugo, en el restaurante Los Robles, continuará con la empresa el periodo de consultas por el proceso de despido colectivo para 534 trabajadores que quiere iniciar Alcoa, si el Gobierno no lo frena: está en sus manos abaratar el precio de la energía. Mañana también comparece en el Parlamento el conselleiro de Economía para hablar de la situación de Alcoa.