A grandeza de Adrián Fernández García, veciño de Xove de 32 anos

La Voz de Galicia

02/06/2020 18:19 h

En poucos casos unha palabra recolle tan ben un doble sentido: Grandeza. Porque ti sempre fuches moi grande por fóra, dende ben pequeniños que nos coñecimos na escola... pero máis aínda por dentro! Non me engano se boto a vista atrás e digo que fuches unha referencia para todos nós, os teus compañeiros de clase no colexio e no instituto de Xove, e que dende agora o seguirás sendo para sempre. Non te esqueceremos porque eras desas persoas que deixan pegada e, dunha forma ou outra, esa grande pegada quedará en todos nós. Descansa en paz, amigo.

Firmado: Xeración do 1987 de Xove