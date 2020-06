O Concello de Viveiro seleccionará dous administrativos para un período de seis meses

0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 02/06/2020 18:19 h

O Concello de Viveiro reanuda este semana o proceso selectivo para incorporar a dous administrativos durante un período de seis meses, unha convocatoria que quedou paralizada polo estado de alarma. No BOP do 12 de marzo de 2020 publicouse a convocatoria para o proceso selectivo, cuxo prazo para a presentación de solicitudes quedou interrompido polo estado de alarma do covid-19. Todas aquelas persoas interesadas en participar no citado proceso poden presentar ás súas solicitudes dende o día de antonte, 1 de xuño, ata o vindeiro xoves, 4 de xuño (ambos os dous incluídos).