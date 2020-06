0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 01/06/2020 14:49 h

La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló esta mañana de lunes que "Alcoa debe recapacitar y es lo que le pedimos, que reconsidere su postura". La titular de Industria también explicaba: "No es solo el precio de la luz, Alcoa tiene ahora el problema de exceso de capacidad de producción por la caída de la demanda de aluminio en el mercado". Recordó Reyes Maroto que "Alcoa es una empresa tutelada por las Administraciones Públicas desde muchos años atrás y este Gobierno ha invertido más de 37 millones de euros. La industria del aluminio primario es muy importante para este país; hemos de garantizar el empleo en Alcoa. Por eso también pedimos a la Xunta de Galicia que no se ponga de perfil como ha hecho estos dos años; que nos ayude a defender un proyecto de futuro en Alcoa. Nosotros tendremos el Estatuto Electrointensivo aprobado en unas semanas; no nos hemos dejado de preocupar en ningún momento de Alcoa ni de las industrias electrointensivas", señalaba Reyes Maroto.