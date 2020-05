Primeras protestas ante la fábrica de Alcoa, en San Cibrao, para rechazar el cierre de la planta de aluminio

La empresa habla de «situación insostenible» y los sindicatos la acusan de actuar con «mala fe»

A los miembros del comité no les gustaron «las formas» de Alcoa. Lo dejaron patente ayer nada más salir de la reunión en Lugo. «En un restaurante, con nosotros solos, no son formas, de verdad que no. Esta reunión había que hacerla con el Gobierno, con la Xunta, con nosotros, no así; así no».

El miércoles a medianoche los sindicalistas no sabían lo que les esperaba. Estaban muy molestos ayer a mediodía por tener que enterarse de la intención de Alcoa de despedir a 534 trabajadores por la prensa.

«No queremos hablar de despidos, para nada. Lo de los despidos es inviable. Es necesario abrir la Mesa Sectorial con el Gobierno y con la Xunta también; ahí es donde hay que negociar», insistía ayer J. A. Zan, presidente del comité, de CC.OO.

