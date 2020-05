El presidente de la Diputación de Lugo: «Alcoa estivo xogando con todos nós»

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

28/05/2020

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, considera que el anuncio de un despido colectivo en aluminio por parte de Alcoa San Cibrao «é unha moi mala noticia para a comarca da Mariña e para toda a provincia de Lugo. A Deputación estará, coma sempre, cos traballadores e coas traballadoras, e cos concellos da comarca da Mariña para reivindicar o futuro dos veciños e das veciñas da Mariña e do conxunto da provincia de Lugo. A Deputación non vai quedar impasible, nin pode permanecer ao marxe». Tomé cree que la medida anunciada por la multinacional del aluminio «é a proba clara e palpable de que a empresa estivo xogando con todos nós, dado que é unha decisión de moito calado, e iso non se toma en pouco tempo. Para min, isto obedece máis a unha política de interese económico, pero tamén de interese xeoestratéxico que responde a outros intereses».

El presidente de la institución provincial le exigió a la Xunta «que tome medidas e exerza as competencias que ten atribuídas en materia de industria polo Estatuto de Autonomía. Acabáronse as fotos baleiras de contido. Non coñezo ningunha proposta seria que se fixera para solucionar o tema de Alcoa. É hora de poñer enriba da mesa os intereses de Galicia, que son os mesmos que os da provincia de Lugo, os dos traballadores e os dos concellos. O presidente da Xunta, o señor Feijoo, debe tomar exemplo do Goberno vasco no relativo ao apoio das empresas estratéxicas do noso país. En Galicia podémolo facer tamén, porque todos os anos quedan millóns e millóns de euros do IGAPE que non se aplican e que non se aportan ao tecido produtivo galego. É o momento de facelo e de poñer solucións encima da mesa», puntualizó Tomé.

En cuanto al Gobierno central, el presidente de la Diputación lucense considera que «é necesario o regulamento electrointensivo que permita ás empresas que operen en España ter unhas condicións semellantes ao resto de Europa. Se ese regulamento pode ser acordado con todos os sectores implicados pois moito mellor, pero necesitamos ese regulamento». También le pide al Ministerio de Industria que «analice o retorno económico das axudas que se lle deron á empresa e que, polo que teño entendido, en moitos casos non serviron para cumprir cos obxectivos. É dicir, non aplicaron esas axudas no que se comprometeron. Que o ministerio mire, xa que, se dan ese paso, polo menos que non leve ademais o noso diñeiro».

Además, Tomé plantea al Gobierno central que «estudie a posibilidade de entrar no accionariado deste tipo de empresas, como o están facendo outros países europeos como Francia ou Alemaña, que están reforzando un sector público de empresas estratéxicas. Creo que destes casos tamén temos que aprender, temos que sacar leccións positivas para o futuro e sobre todo, cando haxa xente que especula coa deslocalización de empresas e non lle importa prexudicar a provincias, a territorios e a comunidades autónomas, como é o caso de Lugo, da Mariña ou de Galicia, pois polo menos que non lle saia gratis e que non o teña fácil, que o teña un pouco máis difícil».