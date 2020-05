«No queremos hablar de despidos, para nada. No podemos dejar que Alcoa nos trate de esta forma»

0

La Voz de Galicia LA VOZ

CERVO 28/05/2020 18:36 h

«No queremos hablar de despidos, para nada. No podemos dejar que una multinacional nos trate de esta forma. Es indecente. Alcoa no solo tiene que sentarse con el comité de empresa, también tiene que hacerlo con el Gobierno y con la Xunta de Galicia en la Mesa Multisectorial, en Madrid o dónde sea. A esta reunión no le damos validez», manifestaba José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, de CC.OO, a la salida de la reunión en Lugo.

«Es urgente -repetía- una convocatoria de la Mesa Multisectorial (que se celebran en el Ministerio de Industria). Si Alcoa no quiere seguir en San Ciprián, que la cojan otros; habrá candidatos. Pero la empresa tiene que seguir; tiene futuro. O tenemos industria o se va todo al garete, así de claro», añadía.

«Este viernes nos reuniremos los miembros del comité y elaboraremos un calendario de movilizaciones. Hay futuro para Alcoa y para A Mariña, estamos convencidos.

Xosé Paleo, de CIG y expresidente del comité, señalaba: «Hai mala fé por parte da empresa ao convocar unha soa reunión aquí en Lugo con nós. Así non se fai. Vamos pelear polo futuro de esta fábrica».