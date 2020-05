Técnicos de turismo de A Mariña abogan por retirar folletos y apostar por el formato digital

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 25/05/2020 05:00 h

Los técnicos de turismo del Xeodestino da Mariña Lucense se reunieron telemáticamente en una reunión coordinada por la Mancomunidade de Concellos para abordar cómo será la reapertura de las oficinas de información turística. Abogan por extremar «as medidas de hixiene e por retirar os folletos para autoconsumo e apostar, sempre que sexa posible, polo formato dixital a través de códigos QR».

La agente de Desenvolvemento Turístico da Mancomunidade, Tania Hermida, explicó que «compartíronse as medidas que cada área de turismo municipal valora levar a cabo en base ás guías para a redución do contaxio por Covid-19 no sector turístico, que foron elaboradas polo Ministerio de Turismo en colaboración co Ministerio de Sanidad, e á espera da publicación por parte da Xunta das especificacións por subsectores de obrigado cumprimento». Entre las acciones figura el control de aforo, «a sinalización do circuíto a realizar de entrada e saída para evitar cruces entre persoas e da distancia de seguridade. Tamén, a instalación de mamparas ou o uso de máscaras, mascarillas, luvas, etcétera». Recordó que «a día de hoxe a atención ao público das oficinas de turismo faise de xeito telemático e non se conta cunha data fixa de reapertura para a atención presencial».