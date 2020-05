Viñetas del ribadense Fefo explican protocolos de seguridad a los palistas

0

RIBADEO / LA VOZ 22/05/2020 20:36 h

Los deportistas acuáticos también tratan de recuperar el tiempo perdido durante prácticamente dos meses encerrados en casa. Por eso, ya han sido muchos los palistas que han aprovechado las posibilidades de la desescalada para acudir a su club, tomar un kayak o canoa y una pala y desentumecer los brazos sobre el agua. Pero esa tan ansiada libertad no debe hacer olvidar los protocolos de seguridad contra el coronavirus. La Federación Gallega de Piragüismo trata de explicar las medidas a aplicar con el arte del mariñano José Ángel Fernández Fernández, «Fefo».

«Teño unha gran amizade co presidente, e por iso lle ofrecín os meus debuxos. Aínda que non sei moi ben que van facer con eles. Creo que polo menos farán uns paneis», subraya el secretario del Club Altruán de Ribadeo. Fefo, arquitecto de profesión, es un apasionado del dibujo y los cómics que ha querido encontrar una utilidad para su talento en esta situación. «Desde neno me encantan os cómics e fixen os meus piniños. Hai moita xente que me encarga debuxos, e a min encántame facelos», explica.

Algunas de sus logradas viñetas ya han sido compartidas en el Facebook de la Federación. «Cedinlles os dereitos, e se axudan a que os rapaces entendan as normas, por min perfecto. É unha situación nova para todos», explica el directivo del club mariñano.

Distancia, desnfección...

Sus obras recuerdan algunas normas básicas para practicar deporte de forma segura y sin riesgos por el virus. Guardar la distancia de seguridad en el agua, desinfectar bien todo el material antes y después de su uso o no entrenar si presenta síntomas son algunos de los protocolos a seguir que muestran los simpáticos personajes creados por este artista mariñano.