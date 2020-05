Protocolos para que los ancianos estén a dos metros de sus visitas, pero puedan ir al bar de 5 en 5

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Viveiro / La Voz 23/05/2020 15:44 h

«Los protocolos los hacen desde una mesa de un despacho personas que no saben lo que es estar en una residencia con personas que tienen muy mermadas sus capacidades mentales. Por eso mandan normas que no tienen sentido, y ‘arréglatelas como lo puedas porque si pasa algo la culpa es de la residencia’». La directiva de Betania, en Viveiro, ve «precipitada» la reapertura de los centros a las visitas. En una reunión mantenida en el HULA con personal del Sergas y de Política Social, les confirmaron que desde el lunes los ancianos podrán recibir la visita de una persona un día a la semana con cita previa. El visitante deberá, entre otros, responder a un test epidemiológico para saber si tiene síntomas de covid-19 y mantenerse a dos metros de su familiar, al que no podrá ni tocar. En cambio, las mismas autoridades permitirán en días que hasta cinco residentes vayan juntos a tomar algo a un bar.