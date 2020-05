Pleno en Viveiro para aprobar un presupuesto de emergencia y el plan de reactivación local

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S.C.

VIVEIRO / LA VOZ 23/05/2020 20:57 h

El gobierno municipal de Viveicelebrará el próximo 2 de junio un pleno en el que se someterán a aprobación los presupuestos de emergencia. Además, tal como explicaba ayer la alcaldesa, María Loureiro, «o concello xa ten preparadas as bases para o Plan de Reactivación Económica, unha iniciativa para paliar as consecuencias da pandemia».

Este plan de reactivación económica contempla una partida de 400.000 euros en ayudas para los autónomos. En total, este plan suma 500.000 euros, incluidas ayudas de emergencia social.

«Tanto os presupostos como as bases -apuntaba la regidora- están preparados para finais deste mes de maio e, loxicamente, tendo en conta que o 2 de xuño corresponde a celebración dun pleno ordinario, considerouse que o máis axeitado era proceder á aprobación neste pleno do orzamento municipal, no que se inclúe a dotación necesaria para o Plan de Reactivación Económica. Neste pleno -añadía- tamén se incluirá a suspensión das taxas de ocupación de vía pública para a instalación de terrazas».

«Para a primeira sesión plenaria que o Concello de Viveiro vai celebrar tras a declaración do Estado de Alarma, adoptaranse todas as medidas establecidas, valorando a posibilidade de realizalo de forma presencial ou por videoconferencia, segundo as indicacións existentes nese momento», comentaba Loureiro.

Una vez aprobado el presupuesto, la alcaldesa calcula que las ayudas puedan empezar a concederse en julio o agosto a aquellos negocios que se vieron obligados a cerrar.