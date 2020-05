Los mariñanos, bastante concienciados con el uso ya obligatorio de la mascarilla

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. g.

viveiro/la voz 21/05/2020 12:52 h

Ya es obligatorio su uso, en determinadas circunstancias, para mayores de 6 años que estén en espacios públicos cerrados o abiertos si no se puede mantener la distancia de seguridad. Los mariñanos amanecieron, como el resto de españoles, con este nueva norma (otra más en este estado de alarma vigente hasta el 7 de junio) sobre la mesa debido al covid-19, que aún sigue presente. A tenor de lo visto por las calles sobre todo, parece que bastantes han ido cumpliendo a lo largo de esta mañana con ese nuevo hábito que se incorpora a nuestro día a día como vestirse o lavarse los dientes. También agentes de policías locales de servicio en estas primeras horas confirmaron que solo en algunos casos determinados tuvieron que advertir y recordar la obligación de llevarla puesta.

"A algún lle chamamos a atención pero en certas zonas de núcleos urbanos é bastante complicado ir pola rúa e manter a distancia. Non vas andar como cos bolos. Sempre, e sobre todo o primeiro día, facemos advertencias porque hai que ir acostumando á xente e tamén é verdade que non todo o mundo se le o BOE ou non está tan pendente da televisón ou da prensa, sobre todo os máis maiores. Ao principio facemos máis como unha campaña de concienciación", señalaba ayer un agente de policía local mariñano.

"Sempre, e sobre todo o primeiro día, facemos advertencias porque hai que ir acostumando á xente" (Policía Local)

En otro municipio, la valoración de otro profesional de ese mismo gremio discurrió en una línea similar: "De momento, estamos avisando á xente que vemos pola rúa porque hai algunha xente que non leva. Non hai ainda, tampouco, unha forma de sancionar". Otra circunstancia que se da cuando uno pasa por una acera es si parte de la misma pueda estar ocupada por terrazas de locales de hostelería que ya pueden abrir pero con aforo reducido y ciertas medidas. En ese caso, reconoce: "Cando pasas ao lado dunha terraza non sempre é posible manter a distancia de seguridade dos dous metros". "E por outro lado, non podemos ter un policía por cada terraza", añade. Así que la clave, es que la población mariñana "se conciencie" de lo que hay que hacer al salir de casa y mentalizarse para que sea un gesto diario e instintivo: no sin mascarilla. Y ponerla, obviamente, en la circunstancia que así lo requiera.