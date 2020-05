Vanessa Ares: «En canto poida, irei loitar polo cinto de campioa de España»

0

FOZ / LA VOZ 18/05/2020 21:59 h

Ni el estado de alarma ni su falta de recursos para entrenar detienen el sueño de Vanessa Ares. La focense ya es bicampeona gallega de kick boxing en peso ligero y ha puesto en el Nacional su próximo objetivo, aunque no sabe cómo ni cuándo se va a celebrar: «En principio ía ser en xullo, pero con todo isto non se pode. Tiven varias reunións coa federación, e teño esperanzas de que sexa en outubro ou novembro. Se non, como se é o próximo ano. Irei alí a dar o mellor de min mesma, éme igual que sexa a porta pechada: só necesito unha contrincante, un árbitro e un médico por se me vai mal».

La mariñana revalidó en Ourense su trono autonómico poco antes del estallido de la crisis sanitaria. «Gañei no 2018, e no 2019 non puiden competir, pero premiáronme como mellor adestradora, e este ano volvín gañar. Agora quero estrearme nun campionato de España», resume sin perder la ilusión por su inactividad. «Adestro soa, ás veces con Ismael, pero para un Nacional hai que dar o máximo. Xa buscara un adestrador e ía ir preparalo con el na Coruña. Isto truncouno todo», cuenta.

Aunque en casa no puede prepararse tanto como le gustaría, explica que mantiene la exigencia para acusarlo lo menos posible: «Os ricos teñen un ximnasio nun cuarto. Os que vivimos nun piso pouco podemos facer. Fago exercicios como podo, pero non é o mesmo que cando adestro en condicións normais. Sigo en menos de sesenta quilos, pero paseime algo coa alimentación».

Además de en el asalto al cinturón de campeona de España, Ares estaba ilusionada por la celebración de la tercera velada de kick boxing de Foz, que estaba prevista el 1 de mayo. «Foi unha pena aprazala, porque a todos os rapaces lles fai moita ilusión. Ímola facer en canto se poida. Esperaremos o que sexa necesario, porque ao aire libre paréceme imposible», relata la mujer que expande su pasión por este deporte en A Mariña a través del club Ari Foz Contact, que ya cuenta con 25 miembros. «Hai rapazada, nenos, nenas... Gústame moito adestralos», explica esta apasionada deportista.

«Unha nena rara»

Vanessa se desvive por esta modalidad deportiva de lucha desde que la descubrió hace 12 años. «A verdade é que era unha nena rara á que lle encantaban estes deportes. Flipaba cando os vía na tele, e ao final mirei onde podía practicalo e animeime a ir a Burela», cuenta. Pocos habrían predicho entonces el éxito de una de las deportistas mariñanas más laureadas: «Cando entrei a primeira vez no ximnasio eran todo rapaces, mirábanme raro. E levei unhas cantas malleiras».

Una situación que ha cambiado radicalmente gracias a su dedicación y talento: «Agora veñen por aquí rapaces supermusculados que pensan que iso éo todo, pero o deporte é moito máis. Fai falta resistencia, técnica...».

Cuando la situación se normalice y vuelvan los deportes de contacto, espera alcanzar su culmen en todo un Campeonato de España: «O único que me esixo é dálo todo».

