Ribadeo permitirá ampliar las terrazas y mantiene la exención de tasas de las mismas a los hosteleros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 19/05/2020 22:11 h

El Concello de Ribadeo permitirá ampliar el espacio de las terrazas de manera temporal para «compensar a perda de aforo que poden sufrir os locais hostaleiros. Ademais mantén a suspensión das taxas municipais das mesmas». Así lo dio a conocer ayer el concejal de Comercio e Turismo, Pablo Vizoso.

«O Concello de Ribadeo -explicaba este concejal- suspende a ordenanza fiscal T6, que limita a instalación de terrazas na calzada e aproba un decreto que permitirá o mantemento ou modificación das terrazas autorizadas na actualidade e a solicitude de novas terrazas, sempre en cando cumpran os criterios e limitacións que en cada momento se establezan polas distintas administracións publicas».

«Este decreto -añadía Pablo Vizoso- permitirá ocupar espazos destinados a prazas aparcamento, pero sempre cumprindo certas condicións técnicas, como a necesidade de delimitar o espazo, non ocupar máis da fronte do local, a instalación de xardineiras de 90 centímetros de altura para dotar de máis seguridade a eses espazos, e sobre todo deberá permitir un paso libre de dous metros mínimo con respecto á beirarrúa existente».

El concejal nacionalista de Ribadeo manifestaba que con estas medidas «buscamos recuperar a actividade hostaleira, redobrando as medidas hixiénicas e de seguridade. No concello entendemos que as terrazas son un elemento clave para a reactivación do sector hostaleiro, pero debemos de facelo sen perder de vista a seguridade da clientela e a seguridade dos usuarios da vía pública».

«Estas autorizacións especiais requirirán dunha solicitude previa por parte das persoas interesadas. A documentación necesaria para a súa tramitación así como anexos estarán dispoñibles na paxina web do concello en www.ribadeo.gal/sedeelectronica , e a súa tramitación deberá ser principalmente telemática a través da sede electrónica municipal. As autorizacións das diferentes solicitudes estarán supeditas ao informe favorable dos diferentes servizos técnicos municipais, que determinarán a viabilidade das ampliacións atendendo a criterios técnicos e de seguridade», añadía Pablo Vizoso.

El concejal ribadense concluía recordando que estas medidas para los hosteleros locales «son temporais e excepcionais mentres non se chegue a chamada nova normalidade».