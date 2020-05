La Xunta propone el sistema de As Catedrais para las playas gallegas con reserva previa

0

RIBADEO / LA VOZ 18/05/2020 20:34 h

La Xunta no descarta aplicar el sistema que se utiliza en As Catedrais para las demás playas gallegas con reserva previa este verano, para así limitar el acceso a los arenales por culpa de la pandemia. Si depende de la Xunta, sería un sistema a valorar para restringir el acceso. En la playa de As Catedrais, en Ribadeo, donde se implanta este sistema de reserva previa desde hace años en temporada alta, está dando buen resultado para evitar las aglomeraciones y la masificación que había antes y que ponían en peligro el propio entorno natural.

Los ayuntamientos están pendientes de recibir órdenes por parte de las autoridades para evitar que cada cual aplique su propia idea y crear más desconcierto.