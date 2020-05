El Resurrection Fest se aplaza oficialmente al 2021

0

Viveiro / La Voz 15/05/2020 14:25 h

La organización del Resurrection Fest acaba de comunicar oficialmente el aplazamiento del décimo quinto Resurrection Fest al 2021. Avanza que el año que viene el festival se celebrará del 30 de junio al 3 de julio, que el cartel será «prácticamente el mismo», y que serán válidas las entradas de este año. A continuación se reproduce el comunicado enviado por los organizadores.

«Hola a todo el mundo, lo primero, gracias una vez más a tod@s por la paciencia y comprensión durante todas estas semanas de incertidumbre y por el apoyo recibido tras nuestro anterior comunicado explicando la situación. ¡Sois el mejor público que hay en España!

Lo segundo es que nos gustaría deciros que ya os podemos comunicar oficialmente que el 15º aniversario del Resurrection Fest se aplaza a 2021. Consideramos que es la única decisión posible, la única acertada y correcta, y que prioriza la salud de todos los asistentes, staff y artistas. Es por eso que la 15ª edición del Resurrection Fest Estrella Galicia se realizará del 30 de junio al 3 de julio de 2021, el mismo fin de semana que este año. Las entradas serán válidas sin necesidad de hacer nada y todo indica que el cartel será prácticamente el mismo incluidos los cabezas de cartel y con el aliciente de nuevos artistas y sorpresas. Antes de dar más detalles, os queremos contar que para nosotros es el momento más duro de nuestra historia y, aunque no haya habido tanta comunicación durante todas estas últimas semanas como es habitual, ha habido muchísimo trabajo interno, más que nunca. Por eso nos gustaría explicaros la situación actual del festival.

Como ya habíamos dicho, no hay ningún seguro que cubra una epidemia como ésta. No se ha esperado para cobrar un seguro como algunos habéis entendido por otros comunicados. Era necesaria la fuerza mayor para romper contratos cuanto antes y poder aplazar todo sin que hubiese problemas legales para 2021. Lamentablemente, las numerosas pérdidas a las que nos enfrentamos por todo el trabajo e inversión hecho hasta ahora tendrá que ser asumido por el festival, que no contará con ingresos en todo el año ni ninguna aseguradora o empresa se hará cargo. Como sabéis, somos un festival independiente, por lo que ahora más que nunca os pedimos vuestro apoyo y colaboración.

¿Cómo podéis apoyar al festival? La respuesta corta es que lo mejor que podéis hacer es quedaros con las entradas actuales, que valdrán para el año que viene de manera automática sin realizar ningún trámite. La versión larga: para toda la cultura y en especial la industria de la música en directo están siendo momentos muy duros. Eventos que llevan año y medio prepararse y que dependen de celebrarse en unos pocos días en concreto hacen que todo el trabajo realizado a lo largo de los meses anteriores se quede en nada, y haya muchas pérdidas económicas y de puestos de trabajo. Tras agotar nuestras entradas en octubre, esperábamos a más de 120.000 asistentes a lo largo de nuestros 4 días, récord absoluto de asistencia, y teníamos preparadas muchas sorpresas: cambios en el recinto para mayor comodidad, decoración, actuaciones especiales, etc. Este año contaríamos con más de 1.200 empleos directos y 2.700 indirectos, generando un impacto económico en toda la comarca de más de 17 millones de euros en sólo una semana. Todos esos empleos ahora se verán perdidos y dejarán en una muy mala situación a muchas de las pequeñas y medianas empresas que trabajaban en su mayor parte con nosotros.

Algunos ya nos habéis hecho saber que queréis ayudarnos de alguna manera, y agradecemos totalmente ese apoyo desinteresado. La mayor ayuda posible que podéis dar es que mantengáis vuestras entradas para el año que viene, algo que nos habéis pedido la gran mayoría por vuestra fidelidad y al haber sido difícil conseguirlas. Las entradas serán válidas para 2021 de forma automática, incluyendo también el Resucamp o los viajes organizados, y cuanta más gente guarde la entrada más fácil será recuperarnos y hacer un 15 aniversario por todo lo alto. Ni que decir tiene que el cartel será prácticamente el mismo que el ya anunciado y lo anunciaremos cuanto antes. Habrá también merchandising especial que podréis comprar en nuestra tienda online, así que también podéis ayudarnos por esa vía. Si por el contrario, sabéis que no vais a poder venir, también podéis ayudar, ya que daremos una opción segura para poder revender la entrada a un amigo o familiar que no ha podido comprarla durante todos estos meses al estar agotadas y así, además de apoyarnos, poder hacer feliz a alguien que quiera venir el año que viene. Por supuesto, si ninguna de esas dos opciones os vienen bien, se podrá tramitar la devolución de la entrada. Más detalles al respecto en la sección de entradas de nuestra página web.

Nos gustaría también premiar la fidelidad que muchos demostráis cada año. Para todo el mundo que se quede con la entrada para el año que viene, os anunciamos ya que podrán disfrutar de diversos beneficios, entre los cuales el acceso a unos conciertos exclusivos dentro del festival sólo para vosotros. Más información sobre esto más adelante pero sabemos que sois el público más fiel del país, y estamos seguros de que os podremos ver a casi todos allí.

Durante estos 15 años hemos pasado por muchos baches y siempre hemos salido adelante con vosotros. Sabed que llevamos meses trabajando en la edición de 2021 y giras que haremos a lo largo del año que viene. El año que viene os encontraréis con un festival con dos años de avances, muchas más novedades, nuevas zonas de descanso y esperamos que sea una edición increíble.

Gracias una vez más por vuestro apoyo y comprensión. Apoyad a la música y a la cultura en estos tiempos difíciles. Entre todos saldremos adelante. ¡Nos vemos en Viveiro!

Resurrection Fest, 15 years of burning passion».