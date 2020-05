El alcalde de Burela defiende el mercado en Torrentes tras el rifirrafe con vendedores

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

16/05/2020

El alcalde de Burela sostiene que Torrentes es la mejor ubicación para el mercado semanal de los viernes. El cambio de localización no convenció a todos los vendedores y un buen grupo, principalmente del sector de la frutería, se personaron ayer a primera hora de la mañana en la zona, pero no montaron sus puestos en señal de protesta por la decisión del Concello. Algunos se quejaron de las malas contestaciones que recibieron tras hacer consultas: «Vivimos disto e non merecemos desprezos ou que nos digan ‘Ou vés para aquí, ou te quedas na casa’».

Creen que el lugar es apartado y que muchos de sus clientes, que son mayores, no se desplazarán a esa zona para hacer la compra, explicó Francisco Fernández. Temen que, pasado el estado de alarma, el Concello decida dejar definitivamente el mercado en Torrentes y critican que no se busquen otras alternativas, como la zona portuaria, al igual que en Foz. Entre los que se oponen a esta nueva ubicación hay a quien le llama la atención la falta de organización de Burela con respecto a otros Ayuntamientos: «Os Concellos de Foz e Cervo tivéronnos todo o tempo informados. E no mercado de Foz, ata nos repartiron a cada vendedor un kit con material de protección».

El alcalde Alfredo Llano se desplazó por la mañana a hablar con los vendedores:«Torrentes é a ubicación idónea para poder garantir as medidas de seguridade e sanitarias que recollen as normativas do Goberno». Sostiene que es el único espacio que se ajusta para el mercado, que hasta ahora se celebraba en varias calles del centro, próximas a la fachada marítima.

«En Torrentes hai moito espazo, pode ir fluidamente moita xente, hai espazo para que os postos garden unha distancia considerable, de tal maneira que a diversidade se pode manter ao mesmo tempo que hai un espazo que garante que toda a actividade se pode levar da mellor maneira posible», explicó el regidor: «Estiven falando con todos os comerciantes, quedaron convencidos, e para o venres que vén vai quedar perfectamente regulado e normalizado o mercado». Llano arremetió contra el Partido Popular por querer torpedear este asunto: «Non vexo que nin BNG, nin CxG, nin Vox, nin ninguén, intentara boicotear isto».

Desde el PP, cuyo representante Manuel Rouco conversó a primera hora con vendedores, critican la falta de diálogo del alcalde: «O de Burela foi o único mercado de todos os celebrados na Mariña onde os comerciantes tiveron problemas para reanudar a súa actividade». Le reprochan que tras años prometiendo un reglamento del mercado todavía no lo haya presentado, y critican su falta de gestión: «Conseguiu o que ninguén lograra en toda a historia de Burela, nada máis que o estado de alarma, pechar o mercado». Al igual que los vendedores, en el PP creen que el Concello quiere llevar definitivamente el mercado a Torrentes. También se desplazó al mercado ayer la presidenta de la asociación vecinal O Vencello, colectivo que este lunes 18 abordará en una reunión varios asuntos, entre ellos la polémica suscitada por este tema.