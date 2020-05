Burela reabre el punto limpio

0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 14/05/2020 17:36 h

El Concello de Burela reabrió este jueves el punto limpio, que permanecía cerrado desde que se decretó el estado de alarma. "O horario ser de luns a venres, de 16.30 a 20.30 horas, e os sábados de 9.00 a 13.00 horas”, explicó el concejal Ramiro Fernández Rey: "Calquera veciño que teña material pode levalo ao punto limpo, onde será recepcionado, e xa lle indicarán cómo que ten que facer alí na propia instalación”.

El concejal recordó que "para a xente que non poida achegarse ao punto limpo por calquera motivo dicirlles que temos operativo o servizo de recollida de enseres a domicilio, que estivo a funcionar durante todo este tempo de confinamento. Para poder empregalo deben chamar o día anterior ao da recollida, que é os mércores, ao servizo de limpeza ou ao Concello para indicar en qué lugar van deixar eses enseres e pasarán a recollelos sen ningún problema. Será a empresa de recollida do lixo a que os traslade ata o punto limpo. O teléfono ao que hai que chamar é o 689 15 64 13, que é o da empresa, e o 982 58 60 00, que é o do Concello. Aí din o que van deixar e onde vai quedar, xa lles darán indicacións de cómo teñen que facelo e pasarán a recoller ese material os mércores ao longo de todo o día”.