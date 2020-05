El PP focense pide destinar fondos del Plan Único para afrontar la crisis

0

FOZ / LA VOZ 14/05/2020 05:00 h

El concejal popular de Foz Juan Rivas arremete contra el Gobierno local porque considera que «sen orzamentos, sen usar o remanente e sen un Plan Único consensuado, Foz retrasará a saída da crise». El edil le recuerda al regidor que cuando era candidato a alcalde no dejaba de manifestar que no le parecía lógico tener «uns orzamentos prorrogados cando deberían estar aprobados no mes de decembro». Ahora que ha asumido el bastón de mando, Rivas le reprocha que los vecinos sigan sin saber en qué va a usar los más de 400.000 euros del Plan Único. «Ademais da modorra na tramitación dos expedientes, estráñanos o ocultismo e a falta de transparencia neste asunto», indica el concejal popular.

Desde el PP creen que parte de los fondos de ese plan deberían usarse en ayudas de emergencia, en política social y en reforzar la ayuda en el hogar. «Seguimos pensando que debe usar o remanente para axudar a empresas en dificultades», puntualizan también los populares: «Nestes sesenta días única e exclusivamente se limitou a copiar medidas doutros Concellos».