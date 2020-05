Otero Regal se plantea liquidar su empresa por un galimatías relacionado con su ERTE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia l.r.

viveiro / la voz 11/05/2020 15:52 h

Más de dos años de pérdidas solventadas con patrimonio particular del empresario, una importante caída de las ventas debido a la competencia china y al descenso de la demanda de cerámica por parte del consumidor, unidos a la irrupción del coronavirus que está poniendo en serios aprietos a la economía, fueron factores que abocaron a Alfonso Otero Regal a solicitar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) para sus nueve trabajadores el pasado 13 de marzo. Días más tarde, el expediente fue denegado y el empresario viveirense, propietario del grupo Regal Cerámica, presentó alegaciones acreditando con todo tipo de documentos la delicada situación que atraviesa su empresa, cuya facturación depende en más de un 90% del turismo y del mercado internacional. Sin embargo, circunstancias ajenas que Regal asegura «non entender» y que lo convierten «nun caso único», pueden retrasar la contestación a las citadas alegaciones hasta el próximo 1 de julio, puesto que el documento está paralizado «nunha secretaría da Xunta porque o consideran unha reclamación administrativa». Y al no lograr el ERTE, el emprendedor se plantea incluso el cierre. «Ao non conseguir o ERTE os traballadores non cobraron nada desde hai meses», indica Regal, que afirma llevar también meses sin cobrar el sueldo que percibe como trabajador de la empresa. Este martes se reunirá con sus nueve empleados para explicarles las reducidas opciones que hay sobre la mesa.

Una empresa emblemática

El emprendedor, propietario de dos tiendas, además de un taller y un museo en Xunqueira, recalca que ha recurrido a todas las instancias políticas y administrativas para que alguien ponga fin a un enredo que, de no solucionarse -manifiesta-, podría provocar la desaparición de una empresa de A Mariña emblemática.