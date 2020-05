0

Julio Delgado proclama cada vez que puede su admiración hacia el grupo humano que dirige en el Pescados Rubén-Burela. «Somos una gran familia que se apoya para ser fuertes al volver», destaca el entrenador salmantino al confirmarse que, tras dos meses más preocupados de asuntos sanitarios que deportivos, la liga femenina volverá para resolverse en un play-off exprés ante Futsi Atlético, Ourense y Alcorcón. En la misma resolución, la Real Federación Española de Fútbol confirma la anulación de los descensos en las divisiones no profesionales, por lo que el combinado masculino seguirá en Primera División.

En cuanto se reúnan las condiciones sanitarias adecuadas, los cuatro mejores conjuntos femeninos de España se reunirán en una sede única para decidir el título en dos eliminatorias a partido único y probablemente sin prórrogas, dando la clasificación al conjunto mejor clasificado en la fase regular en caso de empate. «Era una de las poquitas opciones que quedaban para dar un desenlace a esta competición. Ahora hay que ver en qué fechas será y dónde, con la esperanza de que la situación siga mejorando», subraya el técnico de un conjunto que se situaba segundo en la liga, a siete puntos del infalible Futsi con siete partidos por delante.

«Las cuatro plazas estaban prácticamente adjudicadas, había distancias grandes. Todos vamos a tener las mismas oportunidades. Veremos cuándo puede empezar a entrenar cada equipo porque de momento los recintos deportivos no están abiertos e igual no todas las comunidades autónomas van al mismo ritmo», destaca un Julio Delgado preocupado por el nivel físico a la vuelta, pero sobre todo por el mental.

«A todos nos ha hecho mella esto, vamos a tener que aclimatarnos a una vida diferente. Toca volver a empezar desde cero, y vamos a tener un trabajo psicológico importante porque la cabeza estaba pensando en otras cosas. Van a tener que poner un protocolo de seguridad claro porque además el riesgo de lesión es alto, hemos pasado mucho tiempo sin movilidad, sin salir de casa, es peor que el salto de una temporada a otra. Vamos a necesitar paciencia, no podemos volver como si no hubiese pasado nada, porque el fútbol sala además es un deporte de mucho contacto físico», razona Delgado.

El entrenador del conjunto mariñano se muestra preocupado por sus jugadoras: «Hay muchas de fuera, brasileñas y del resto de España, que lo están pasando mal porque no pueden estar con su familia en una situación tan dura como esta».

Cris Pérez, un ejemplo

También tiene palabras de admiración para Cris Pérez, que se fue a Madrid para ejercer como enfermera en la zona cero del covid-19 en España: «Es un ejemplo, una buenísima persona. Hay que ser muy buena y valiente para alistarse para ir a una guerra así».

En dos meses sin fútbol sala por el estado de alarma, Julio Delgado no ha desconectado. Mantuvo siempre el contacto con sus jugadoras y cuerpo técnico y recicló conocimientos: «Llevo una vida tan ajetreada que a veces no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. He pasado mucho tiempo delante del ordenador preparando cosas, haciendo cursos... Soy bastante casero y no llevé demasiado mal el confinamiento. Solo salí para hacer un par de compras grandes».

Copa de la Reina

El Burela también había atado el pase a la final a cuatro de la Copa de la Reina junto a Alcorcón, Poio y UA Alicante. Todavía no hay nada concreto sobre ella: «Era una muy buena iniciativa hacerla en una única sede con la masculina. Ojalá lo mantengan aunque sea al principio del próximo curso. Sería una pena por las plantillas que se ganaron disfrutarla, pero es mejor eso que nada».