A hidratación

La Voz de Galicia Lucas Requejo

07/05/2020 20:41 h

No artigo anterior abordaba a importancia vital da auga, tanto para nós como para a natureza e o Planeta, renomeado en Planeta Auga. Esta semana imos centrarnos na acción de introducir a auga no noso corpo. En qué alimentos atopamos auga e qué hábitos hidratan e cales non.

Eco_loxía. O coñecemento da casa (oikos/eco). Qué debemos coñecer? A auga é o principal compoñente do corpo, é fonte de vida e tamén saúde mental e física. De onde obtemos esa auga precisa para o corpo? Ademáis da auga, tamén a froita e a verdura son grandes contedores de auga, e por suposto de calquer outro tipo de bebidas, pero ollo non todas axudan a hidratar, por exemplo o alcohol e as bebidas excitantes tenden a deshidratar. Todas temos escoitado o de ler 2 litros de auga ao día. Máis gustaríame engadir que lonxe de centrarse na cantidade, sí debemos estar moi pendentes de beber sen esperar a ter sede, xa que ésta é un sistema de alarma que envía mensaxes ao noso cerebro de que os niveis de auga están demasiado baixos.

Eco_nomía. A xestión da casa. Cómo xestionamos esto que aprendemos? Deberemos ter en conta beber ao longo do día sen ter sede. Tomar variedade de bebidas. Consumir alimentos con auga, véxase froitas e verduras maioritariamente. Evitar o alcohol, a cafeína e o exceso de sal. Deste xeito axudaremos a manter as funcións básicas e o oxíxeno en corpo.

E como podemos aprender? Preparando na casa refrixerios ou infusións (descubrindo propiedades das prantas) pode ser un primeiro paso para non xerar máis residuos ao tempo que coidamos da nosa saúde.