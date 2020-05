Carra: «O menos inxusto é que ascendamos tanto o San Ciprián como o Pontenova»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia i. d. r.

san cibrao / la voz 04/05/2020 20:30 h

Cos campionatos máis modestos rematados e a intención federativa de conceder ascensos, pero non descensos, aínda queda unha loita encarnizada entre dous conxuntos mariñáns por unha praza en Primeira Galicia, aínda que a súa resolución xa só está en mans da Federación Galega. San Ciprián e Sporting Pontenova empatan no segundo posto do grupo sexto de Segunda Galicia con 40 puntos; os cervenses impuxéronse con autoridade no único duelo directo (4-0) e os de A Mina teñen dez goles de marxe no golaveraxe xeral.

Nas reunións telemáticas co clubs, a Federación comprometeuse a estudar o caso, aínda que xa adiantou que a resolución máis factible é a que favorece aos pontenovenses. Aínda así o seu técnico, Andrés Bouza, prefire non posicionarse. Si fala Carra, o adestrador do CD San Ciprián, tras unha videoconferencia coa directiva.

-Cal é o criterio para resolver este ascenso?

-O artigo 201 do regulamento da Real Federación Galega de Fútbol di que no caso de empate a puntos se mirará o resultado dos dous enfrontamentos directos e despois a diferenza de goles xeral. A federación de momento non decidiu nada, pero di que, se atenden a esa norma, non se xogaron os dous partidos, así que hai que mirar o golaveraxe de cada equipo.

-E están de acordo?

-Nós entendemos que a fin da norma é premiar ao equipo que foi mellor nos enfrontamentos entre ambos. Pon partidos, en plural, porque a regra pensase para o campionato completo. Unha situación así nunca se contempla. A liga acabou por unha causa de forza maior, non hai outra solución que dala por rematada porque non se pode poñer en risco á xente, pero entendemos que a norma está pensada para que prevaleza o resultado do encontro directo.

-Malia que gañaron 4-0 no duelo directo que se xogou en A Veiga, nun hipotético partido de desempate, calquera vitoria daría vantaxe ao Pontenova na clasificación.

-Loxicamente, nestas categorías non é seguro xogar máis, non se pode celebrar ese partido. O menos inxusto sería que os dous acompañemos ao Alfoz como equipos ascendidos. Ambos fixemos méritos de sobra e non é culpa de ningún de nós que pasase isto e non se poida resolver, hai unha pandemia que é global.

-Pero se soben os dous habería un número de equipos impar en Primeira Galicia...

-Sempre hai posibilidades para reestruturar a liga, e máis cando parece que farán dous grupos. O mesmo pode pasar en Terceira División ao ter que conceder o ascenso ao Estudiantil. Non ten sentido mirar as regras ao dedillo porque esta é unha situación extraordinaria.

-Recorrerán se finalmente quedan sen ascenso?

-Pode ser que presentemos recurso en caso de que nos quedemos fóra do ascenso. É unha posibilidade que non descartamos.