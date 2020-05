El comercio de Viveiro, «moi satisfeito» con las ayudas y pagos del concello

0

Viveiro / La Voz 05/05/2020 21:18 h

La junta directiva del Centro Comercial Histórico de Viveiro se declara «moi satisfeita» con el Plan de Reactivación Económica que anunció el concello a través de la alcaldesa, María Loureiro. Iniciativas que la regidora trasladó a los comerciantes para paliar los efectos económicos derivados de la crisis del covid-19.

Los comerciantes agradecen «que se tiveran en conta as peticións que a asociación realizou na reunión mantida fai unhas semanas por videoconferencia; tamén que se poidan levar a cabo co obxectivo principal de axudar ás pemes e autónomos que nos enfrontamos a un período de incertidume e grandes dificultades para retomar a actividade comercial», apuntan.

«Sendo conscientes do grande esforzo económico que supón para o concello estas medidas, agora máis necesarias ca nunca, faise imprescindible este

traballo en conxunto para apoiar os negocios locais. Como avance destas medidas a asociación recibiu onte da man do Concello de Viveiro 1.000 mascarillas quirúrxicas ca intención de que nas próximas semanas se poida achegar máis material para repartir entre os negocios e garantir así

unha apertura segura», añaden desde la directiva del CCHV.

Los comerciantes del centro de Viveiro confían en seguir manteniendo próximas reuniones para concretar con más detalle estas ayudas. «Esperamos nos vindeiros dias seguir mantendo reunións entre ambas partes co fin de abordar con máis detalle as medidas contempladas no Plan de Reactivación Económica, e ver en que prazos e de que maneira se van levar a cabo», dicen.

«Ó mesmo tempo o CCHV segue a facer acopio de distintos elementos hixiénico-sanitarios para repartir entre os negocios asociados, materiais como dispensadores de xel automáticos para colocar nas entradas dos

negocios, xeles hidroalcohólicos, pantallas de protección facial, luvas desbotables, mascarillas reutilizables, mascarillas dun solo uso e cartelería para colocar nos locais como información á clientela. Todo isto co obxectivo de facer do comercio de Viveiro un comercio seguro para a compra, coidando a seguridade dos comerciantes e persoal das tendas e sobre todo para a tranquilidade dos nosos clientes», señalan.

Desde el Concello de Viveiro la alcaldesa María Loureiro explicaba que habían repartido, efectivamente, 1.000 mascarillas entre el comercio del CCHV, 500 más a la asociación Beiras, de Covas, y repartirán 1.500 mascarillas entre los comercios y negocios que no pertenecen a ninguna de estas dos asociaciones. Cualquier negocio que precise mascarillas puede solicitarlas en el correo: concello@viveiro.es.

«O plan contra a crise en Viveiro é un corta e pega das máis de 20 medidas propostas polo PP»

El portavoz del PP en Viveiro, Óscar Rodríguez, lamenta «que a alcaldesa, María Loureiro, non tivese a elegancia política de comentar previamente cos concelleiros populares as iniciativas que vén de anunciar o Concello para axudar aos autónomos».

Afirma además el portavoz popular que «o Plan de Reactivación Económica contra a crise é un corta e pega das máis das 20 medidas propostas e feitas públicas no seu día polo PP en Viveiro».

Los populares, tal como exponen en un comunicado público, dudan «que a alcaldesa sexa capaz de executar un plan que na súa maior parte inclúe propostas do PP, porque o goberno local non ten ideas propias para paliar a crise en Viveiro».

A pesar de las críticas, Óscar Rodríguez dice que tienden la mano al gobierno municipal para trabajar juntos en esta difícil situación en favor de los vecinos: «A pesar dos continuos xestos de descortesía que recibimos do goberno local, o PP mantén a man tendida para traballar xuntos e sumar para que o concello sexa máis eficaz para axudar aos veciños», expresan finalmente en esta nota de prensa.