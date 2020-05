«O aluguer para o verán xa se está movendo, empezan as reservas»

0

ribadeo / la voz 02/05/2020 22:39 h

Mucha es la incertidumbre que plantea la evolución de la alerta sanitaria por el coronavirus, pero al mínimo estímulo positivo la reacción es inmediata. La prueba fue el anuncio del inicio del desconfinamiento. Lo hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el martes: «A media tarde entrounos a primeira reserva, avisándonos por teléfono, despois de moito tempo sen facelo. Despois entraron outras e pouco a pouco o mercado do aluguer para o verán vaise reactivando». Lo apunta Javier Rodríguez, de Os Molineros (empresa con un destacado stock de vivienda de alquiler en A Mariña), quien aún sin ocultar cierto optimismo se muestra muy prudente en sus valoraciones respecto a si finalmente habrá o no verano para el sector. Y es que hay un factor determinante: que se levante (tendría que ser a finales de junio) la prohibición de movilidad entre provincias: «Temos moitísimo cliente asturiano, de León e, por suposto, de Madrid. E penso que, se todo vai ben, imos incrementar moito o cliente de proximidade, de Asturias, León e Ponferrada, desas zonas», añadió.

Las periodicidad de las reservas no ha cambiado en el caso de Os Molineros; se alquila por semanas o quincenas, tanto en julio como agosto. Cada plataforma de reservas tiene su política de cancelación, que en algunos casos se mejora por las condiciones especiales provocadas por la pandemia.

«Levamos uns días dende o anuncio do inicio do desconfinamento e é cedo para facer unha previsión de como pode ir o verán. O importante vai ser cando se poda viaxar entre provincias. Aí será realmente cando se vexa, cando pasen quince días, o movemento que hai. Entón diremos se se perdeu ou non o verán. Se o levantamento de fronteiras se retrasa máis aló de xullo vai ser complicado. O que está claro é que este sector ten un papel fundamental na dinamización da economía. Se o aluguer vacacional se activa o sector da restauración, da hostalería, o do comercio, vai estar máis amparado, e se non hai xente o vai ter moi complicado», añadió Javier Rodríguez, apuntando algunas de las claves del futuro inminente.

A Mariña tiene a su favor ser una zona con unas mejores condiciones de partida para captar visitante nacional, por no estar masificada y por los bajos índices de incidencia del covid-19.

Frente al modelo de alquiler de habitaciones de hotel, el de los apartamentos turísticos también parece mejor posicionado. José Luis López Braña, gerente del faro-hotel Illa Pancha de Ribadeo, con dos apartamentos, señala: «Teníamos un tercio reservado para agosto y no se ha registrado ninguna anulación. Confiamos en que a partir de ahora se empiece a reactivar».

Antonio López, gerente de los siete Apartamentos A Ribeira, en el muelle de Foz, explica que una vez se ha reactivado la página de reservas, esta misma semana, «xa se fixo algunha. Penso que esta zona, se ó final se pode viaxar entre provincias, vai ser elixida por moitos para as súas vacacións na costa, xente que antes viaxaba fóra de España e agora non vai facelo».

Antonio López es también uno de los responsables de Inmobiliaria Cisbar, de Barreiros. Y sobre el alquiler de chalés es rotundo: «Nós a toda a xente que tiña alugado en agosto a quen chamamos para preguntarlle se quería manter a reserva, toda nos dixo que si, que non anulaba. A intención de quen ten alugado na Mariña é poder vir por aquí de vacacións».