CC.OO., en apoio do persoal laboral de Reymogasa e Cyrgasa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

CERVO / LA VOZ 29/04/2020 21:53 h

Primeiramente, a Unión Comarcal de CC.OO. de A Mariña, quere dar o seu total apoio ao persoal laboral de Reymogasa e Cyrgasa, e polo tanto aos seus representantes sindicais, ante a

comunicación realizada polas devanditas empresas da súa intención de aplicar un ERTE, os cales implicarían a uns 43 traballadores. Así como a tódalas empresas auxiliares que puidesen verse afectadas nun futuro próximo, polas recentes medidas adoptadas por Alcoa San Cibrao.

Desde CC.OO. vese necesario facer un pequeno exercicio de memoria, para lembrar

tanto a Alcoa como ás direccións das empresas Auxiliares, o esforzo e apoio que recibiron dos traballadores e traballadoras.

Lembrar os actos e mobilizacións, iniciadas o 11 de outubro no concello de Xove, por

todos os municipios da Mariña, as concentracións realizadas con anterioridade no “Cruce do Castelo”, as mobilizacións na Subdelegación de Goberno de Lugo e A Coruña, a mobilización de todas as empresas Electrointensivas en Madrid, a manifestación ante a Deputación Provincial de Lugo, todas elas ao berro de “ Enerxía, Solución”, reclamando un Estatuto do Consumidor Electrointensivo competitivo.

Todo iso requiriu dun esforzo por parte do persoal das empresas auxiliares e principal,

esforzo xustificado, dado que o futuro de moitas familias de A Mariña dependen da continuidade de Alcoa San Cibrao, pero desde CC.OO. entendemos que esta presión tamén beneficiou aos intereses das devanditas empresas, dado que se conseguiu a implicación da cidadanía da comarca.

É preciso tamén lembrar a presión realizada polos sindicatos, a raíz do R.D 10/2020 do

estado de alerta, para que considerasen como esencial a actividade de produción de aluminio, xa que unha parada das mesmas significaría unha máis que difícil continuación da actividade, cedendo e flexibilizando os traballadores parte dos seus dereitos laborais.

A cambio diso, o 23 de abril Alcoa anunciou a toma de medidas drásticas, ante a crise global que se aveciña, anunciando a suspensión dos labores de rebrascaxe, é dicir reparación de cubas, sumado ás 37 cubas xa paralizadas anteriormente, co fin de reducir gastos e obter unha maior liquidez.

Resaltar que a redución de produción de Alcoa, conlevou a diversos despedimentos en empresas auxiliares, persoas que, no actual estado de alerta, atópanse cunha gran dificultade para a súa reactivación laboral. É por isto que, desde a U.C de CC.OO de A Mariña, estamos totalmente de acordo co Comité de Alcoa San Cibrao, que é preciso que se paralice, por parte de Alcoa, esta dura medida que acaba de aplicar en San Cibrao e sente cun plan de viabilidade, que poña encima da mesa investimentos específicos con tempos concretos para levalas a cabo, esixindo á súa vez ás Administracións Públicas, tanto ao Goberno coma á Xunta e administracións locais da comarca, que dunha vez por todas senten a negociar seriamente, para dar unha viabilidade, non só á fábrica de San Cibrao e as súas auxiliares, senón tamén para salvagardar o tecido da actividade económica de A Mariña, ante a crise económica que se aveciña.