La hostelería espera ahora el decreto tras plantear una desescalada en tres fases

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 29/04/2020 09:16 h

¿Cómo será el desconfinamiento de la hostelería? Es uno de los sectores más perjudicados, figura entre los primeros que han tenido que cerrar y de los últimos en reabrir. Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo también este martes siguieron la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para conocer los planes del Ejecutivo central (que exponemos en las páginas centrales). Insistían desde Apehl en que son un colectivo que no va por libre, sino que funciona en coordinación con las asociaciones de carácter nacional Hostelería de España y Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

Desde Apehl eran y son partidarios de tres fases de la desescalada para ir abriendo negocios, según avanzó su presidente, Cheché Real, que, tras intervenir Sánchez, apuntó que habrá que esperar la publicación del decreto del Gobierno con las medidas concretas que afectan al sector.

Las estimaciones de la Apehl eran de una primera fase que contemplaría dos etapas: desde el 5 de mayo, favorecer el servicio único de comida para llevar, y del 10 al 25 de mayo, aproximadamente, se podrían permitir terrazas, eso sí, con limitaciones de aforo (en torno a un 33 % de reducción), «que se podría salvar si el Ayuntamiento amplía y flexibiliza espacios».

La segunda fase comenzaría a partir del 25 de mayo y se prolongaría durante un mes. Abrirían establecimientos de más de 70 metros cuadrados, a los que se les aplicaría una reducción del 33 % del aforo, y ofertarían únicamente servicio de mesas. «Los aforos se compatibilizarían con medidas de separación», indican desde el colectivo. En la tercera fase se contemplarían aperturas de hasta el 75 % del aforo, entrando el resto de establecimientos y subsectores. «Reiteramos que no es oficial, sería nuestra propuesta» indicaron desde el colectivo de hosteleros. Ayer por la tarde Cheché Real reiteraba que, tras escuchar al presidente del Gobierno, habrá que esperar a que las decisiones se plasmen en decretos.

El presidente de los hosteleros lucenses aseguró que el sector está en contacto con la ministra Reyes Maroto y con responsables de la Secretaría de Estado para el Turismo. Solicitan que en la mesa de trabajo en la que se abordan cuestiones referidas a estos asuntos se sienten también cinco representantes del sector, cuestión muy importante. Ayer el Gobierno anunció que hoteles (zonas no comunes), terrazas y comercio podrían abrir en la fase 1 (18-M), y el interior de bares y restaurantes en la fase 2, si la pandemia no frena el plan (1-J). Habrá que ver los decretos, que resolverán, si no hay modificaciones.

Exoneración de tasa de basura

En referencia a otras medidas que se están tomando en concellos gallegos y que ayudan a paliar la delicada situación del sector, el presidente de la Apehl aplaude la decisión de Ayuntamientos como el de Foz, Mondoñedo o Chantada, «porque son dos primeiros que contemplan para a hostalería a exoneración do pago das taxas do lixo».

Piden una moratoria para los ERTEs

Desde CC.OO. insisten en que el sostenimiento y la recuperación del sector hostelero y turístico «debe ser una prioridad». Solicitan la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor «con las condiciones actuales, hasta 6 meses tras el levantamiento de la alerta», algo en lo que incide el presidente de Apehl: «Non podemos abrir sin que nos dean una moratoria de seis meses». Desde Comisiones también piden, entre otros, el compromiso de la Administración con la promoción del turismo interior y de proximidad.