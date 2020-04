CxG critica al Concello de Burela por no tener una propuesta en firme para autónomos y empresas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

BURELA / LA VOZ 29/04/2020 18:00 h

Compromiso por Galicia de Burela critica que el Concello no tenga una propuesta en firme para apoyar a los autónomos y al empleo local en plena crisis sanitaria y económica: «Máis aló da proposta do señor Llano de destinar o remanente de tesoureira, por certo aínda descoñecido e sobre colectivo en risco de exclusión, non existe unha proposta. A incapacidade da equipa de goberno de Burela é manifesta, mentres os Concellos da comarca toman medidas de apoio ás empresas, en Burela as medidas son inexistentes». CxG aplaude a los colectivos que hacen entregas de material al Concello, «pero entendemos que pretender facer ver á opinión pública que este feito é xestión municipal é cando menos frívolo».

Desde Compromiso apuestan por trabajar en tres fases: contención, consolidación y expansión con medidas concretas. «A resposta do Concello foi o silencio. A mostra clara da falta de xestión é a celebración dun pleno municipal o 30 sen puntos en relación a covid-19. Iso si coa nova privatización do servizo de limpeza viaria, esperamos que o BNG cumpra o seu programa neste senso e non facilite este contrato é máis a oposición non debería participar neste pleno de pacotilla. A falta de proxecto para Burela, e a falta de capacidade do goberno local provocan que os nosos empresarios e industriais compitan en inferioridade cos dos concellos veciños que si teñen o apoio dos seus rexedores», manifiestan desde Compromiso.