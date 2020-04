Traballar de forma responsable e humilde

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Inés López Couto

27/04/2020 21:30 h

Creo, profundamente, en que este non é o momento de facer política. Hai momentos na historia do mundo, dun país, dun concello que merecen que o apoio entre as partes sexa total.

Cando un pobo deposita sobre ti a responsabilidade de gobernar, faino coa esperanza de que as túas ideas miren pola totalidade da poboación e que, con acertos e erros, sexas capaz de mellorar a súa calidade de vida e de ser xusto nas medidas que leves a cabo. Actualmente Portugal é un espello onde mirarse, os seus políticos están actuando cunha altura de miras encomiable. Non é así aquí. Hoxe, por responsabilidade, debo contestar a informacións que o PP de Foz está dando é que son incertas. Creo que o pobo de Foz merece que non se lle minta e ser consciente da realidade municipal.

O primeiro punto é que parece que as medidas fiscais levadas a cabo sexan debido a unha nota de prensa que publicaron esta semana pasada. Isto é erróneo. Foz é un dos poucos concellos da zona cun Decreto de Alcaldía aprobado neste senso. Levábase un par de semanas traballando na forma correcta de aprobalo, xa que a burocracia é lenta, moito máis do que nos gustaría a todos.

O segundo punto son os cubre bocas (mascarillas). Dende o Concello seguimos as pautas que marca o Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade neste senso, polo que non son obrigatorias. Carecemos de competencias no ámbito sanitario polo que non podemos tomar decisións legais non amparadas por outros entes. Dende o domingo estanse a repartir todas as mascarillas que nos enviou a Deputación de Lugo para a poboación, en diversos puntos onde poderedes atopar a Protección Civil ou Policía Local e aos que sempre poderedes pedirlles se as necesitades.

Tamén poñemos a disposición o número de teléfono do Concello para solicitalas ata esgotar existencias (982.14.00.27 ext.1). Pero o máis importante non son as mascarillas, senón a responsabilidade de cada un de nós. Manter a distancia de seguridade e sobre todo a hixiene de mans é o esencial. As mascarillas poden ofrecer unha falsa seguridade e que baixemos a garda sobre a hixiene ou os xestos que facemos. O mal uso das mesmas tamén é moi perigoso, moito máis que non levala.

O terceiro punto é aquel no que se fala de que o anterior goberno deixou 4 millóns de euros nas contas do Concello e que se poden gastar. Esta cantidade non é a que figura no arqueo de caixa recibido no pleno de investidura. Parte dese importe corresponde á recadación ordinaria do ano en curso nese momento. Ademais o Concello tamén mantén un préstamo solicitado para o arranxo da rúa Álvaro Cunqueiro, por un importe que nese momento era superior ao medio millón de euros. Pero nada disto é o principal. O fundamental é NON MENTIR á poboación. Esixirlle a alguén que faga algo que sabes que non se pode facer. Ou peor, descoñecer despois de estar 8 anos gobernando que non se pode levar a cabo. Nunha explicación curta, pódese dicir que o ministro Montoro promulgou no ano 2013 unha lei na que impedía que os concellos fixeran uso dos remanentes producidos. Que por outro lado non deberían existir se se realiza o gasto de forma correcta, xa que un Concello debe investir todo o posible nos seus cidadáns. Esa lei tamén fai que Foz deba realizar un Plan Económico Financeiro que lle diga canto pode gastar durante os próximos dous anos, xa que o anterior que se aprobou se incumpriu, xa o orzamento o incumpría, pero aprobouse igual. É importante regularizar unha situación que nos impide acceder a todas as medidas que o Estado pon á nosa disposición. É iso é o que estamos facendo. A pregunta é cre a cidadanía que se ese diñeiro se puidera utilizar o anterior goberno non o tería feito? Non sabemos o tempo que o virus convivirá con nós, nin cando abrirán todos os comercios e locais, nin se a enfermidade fará que cambiemos algúns dos nosos hábitos. Estamos de acordo en que as medidas principais serán as sociais, porque se debe axudar a todos aqueles que o necesiten, na medida das posibilidades dun concello das características do noso. Sempre apoiaremos e axudaremos á poboación de Foz. Seguiremos traballando buscando máis medidas a aplicar e pensando no presente e no futuro.