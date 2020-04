«Non temos medo, pero si unha carga psicolóxica moi importante polo risco de contaxio»

0

La Voz de Galicia J. ALONSO

RIBADEO / LA VOZ 26/04/2020 11:51 h

Además del personal de la ambulancia especial para el covid-19 habilitada en A Mariña, el personal de emergencias médicas del 061 constituye parte de la primera línea de fuego ante casos de coronavirus. Camilo Vázquez, técnico de emergencias sanitarias de la ambulancia medicalizada del 061 en Foz, explica que desde el confinamiento el trabajo para ellos se ha reducido sensiblemente: «A poboación ten medo, está concienciada. Pero o traballo que temos agora é moito máis laborioso, porque o protocolo indica que toda a xente á que asistimos é posible candidata a estar contaxiada, porque pode ser asintomática, e temos que acudir sempre cos EPI a todas as urxencias e despois desinfectar a ambulancia e cando é posible darlle un tratamento de ozono en Burela», explica.

«E despois está a carga psicolóxica, que é moi grande. Non temos medo, pero si respecto á enfermidade, e loxicamente aféctache porque se te contaxias e vas para a túa casa, vas coa familia e iso sempre preocupa. De feito, para a semana que vén hai unha previsión para facernos probas a todo o persoal técnico do 061. Somos a primeira liña de resposta e inevitablemente unha parte fundamental para que o covid-19 non se propague», añade.

Camilo Vázquez atendió a positivos por coronavirus: «Vexo que saír desta vai ser lento e vainos cambiar a vida. Hai un antes e un despois, e teremos que volver con calma ata que haxa unha vacina ou a enfermidade se estabilice. Cambios bruscos son difíciles de asumir, e vai custar».