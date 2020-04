«A xente volve comprar carne coma sempre»

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

O Valadouro / La Voz 25/04/2020 16:13 h

El sector de la alimentación en A Mariña lleva cuarenta días de vorágine. Al principio del confinamiento, la gente se echó a la calle para abastecerse, en muchas ocasiones a lo loco, de todo tipo de alimentos frescos y envasados, y artículos de higiene y limpieza, como papel higiénico o lejía. Aquel bum cesó en parte cuando la ciudadanía comprendió que pequeñas tiendas de alimentación y supermercados iban a continuar abastecidos. Embutidos Hermelino, de O Valadouro, ha vivido en primera línea todo el proceso. Su gerente, Adrián Sixto, recordaba este sábado que en este tiempo no ha faltado «nada». «Nin ternera, nin polo, nin porco... E a xente volve comprar carne máis ou menos coma sempre. Ao mellor agora gasta máis porque come sempre na casa, cando antes algún día comía fóra, pero xa non é a loucura que houbo os primeiros días e o parón de vendas que houbo despois», indicó. Las que sí han sufrido un parón casi total son las ventas para restauración y hostelería.

Menos «food trucks»

«Na Semana Santa notámolo, e tamén para festivais como o Resu ou food trucks que nos encargaban hamburguesas», indica. Por ahora, la empresa mantiene a sus 10 trabajadores en plantilla. Un logro en estos tiempos.